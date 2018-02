A treia semifinală Eurovision are loc duminică seara la Craiova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Ieri au avut loc repetițiile de sunet, azi sunt repetiții cu lumini și grafică, se fac ultimele corecții pentru show-ul de mâine seară.

La cea de-a treia semifinală a Selecției Naționale Eurovision care va avea loc la Craiova vor concura 12 piese: Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mareş Pană („Daydreamer”), Aurel Dincă („Fire In The Sky”), Tavi Clonda („King”), VYROS („La La La”), Diana Brătan („Paint It Rainbow”), Carolina Gorun („Reach Out For The Stars”), Elena Hasna („Revival”), Eliza Chifu („So Good Without You”), Ayona („The Story Goes On”) şi Xandra („Try”).

Piesele sunt disponibile pe siteul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Cea mai nouă piesă a lui Florin Ristei (FreeStay) şi un Tribut Queen susţinut de Dan Helciug sunt atracţiile extraconcurs ale semifinalei Eurovision de la Craiova.

Alexia & Matei cu piesa „Walking On Water”, Echoes cu piesa „Mirror” și Eduard Santha cu „Me Som Romales” sunt primii trei finalişti ai Selecţiei Naţionale Eurovision, care s-a desfășurat la Focșani.

Cea de-a doua semifinală, de la Timișoara, a fost câștigată de Jukebox feat Bella Santiago - „Auzi Cum Bate”, MIHAI -„Heaven”, RAFAEL - „We Are One”.

