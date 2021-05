Cătălina Ponor va anunța votul României EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Roxen va fi al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, în prima semifinală.

Telespectatorii vor afla de la Cătălina Ponor punctajul acordat de juriul României celorlalți artiști din concurs.

Cătălina Ponor, gimnastă: Este o propunere nouă, ceva ce nu am mai făcut până acum. Chiar dacă nu reprezint România ca și sportiv, cumva reprezint România și sper să o fac așa cum am făcut-o și până acum.

Cătălina are emoții mari, pentru că ştie ce înseamnă presiunea jurizării.

Cătălina Ponor, gimnastă: Am emoții nu pentru mine, am emoții pentru ce va face România acolo și sper să reușească să dea tot ce poate mai bun și să ne reprezinte așa cum și noi am reprezentat sportul în toată lumea.

În sport pregătirea e cea mai importantă, spune Cătălina. Exact asta face și în cazul concursului Eurovision 2021.

Cătălina Ponor, gimnastă: Având în vedere că voi vorbi în engleză, încerc să mai repet prin casă câteva cuvinte cât să nu mă încurc, să le pronunț corect și să nu fie vreo problemă. Roxen, am încredere în tine, știu că poți, știu că vei reprezenta România așa cum trebuie și suntem acolo alături de tine!

Un mesaj de încurajare pentru delegația României a venit şi de la Haga.

Lucian Fătu, Ambasadorul României în Regatul Ţărilor de Jos: În numele colegilor de la Ambasada României și alături de toți românii din Țările de Jos, dorim mult succes echipei României la Eurovision Rotterdam 2021. Hai, Roxen! Hai, România!

Nume sonore din industria muzicală românească, Luminiţa Anghel, Ilinca Băcilă, Andy Platon, Răzvan Popescu şi Liviu Teodorescu alcătuiesc juriul de experţi din țara noastră la această ediție a concursului internațional.

Ei îşi vor exprima votul în cele două semifinale în 18 și 20 mai, dar şi în finala din 22 mai pentru toţi concurenții, cu excepţia reprezentantei noastre.

Eurovision 2021 va fi transmis în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internațional și online, pe TVR+.

