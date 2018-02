Eurovision - pregătiri pentru semifinala de la Craiova EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Al treilea show din semifinala Eurovision este gata. Și de această dată se va ține într-un teatru, Teatrul Național Marin Sorescu din Craiova. Ultimele detalii au fost prezentate într-o conferință de presă. Pentru spectacolul de duminică sala mare a teatrului, de 600 de locuri, s-a dovedit neîncăpătoare. Organizatorii spun însă că va fi un spectacol de televiziune și recomandă vizionarea de acasă.

Pe scena Teatrului Naţional "Marin Sorescu" din Craiova vor concura Erminio Sinni & Titziana Camelin („All The Love Away”), Zavera („Come Back To Me”), Mareş Pană („Daydreamer”), Aurel Dincă („Fire In The Sky”), Tavi Clonda („King”), VYROS („La La La”), Diana Brătan („Paint It Rainbow”), Carolina Gorun („Reach Out For The Stars”), Elena Hasna („Revival”), Eliza Chifu („So Good Without You”), Ayona („The Story Goes On”) şi Xandra („Try”).

Piesele sunt disponibile pe site-ul dedicat: http://eurovision.tvr.ro.

Scena va avea 200 de proiectoare şi 150 de m2 de ecrane LED, care vor crea o explozie de lumini şi grafică pe parcursul celor peste două ore de show.

Cea mai nouă piesă a lui Florin Ristei (FreeStay) şi un Tribut Queen susţinut de Dan Helciug sunt atracţiile extra-concurs ale semifinalei Eurovision de la Craiova.

Florin Ristei şi trupa sa – FreeStay –, cel mai de succes proiect de „Live Band” din România, vor cânta mai multe piese, printre care şi noul lor single - „Dacă sunt lup”. Trupa va face show şi cu una dintre cele mai tari melodii din istoria Eurovision – „Fairytale”, care l-a transformat pe norvegianul Alexander Rybak în marele câştigător al finalei internaţionale din 2009. Din recitalul lui Florin Ristei nu vor lipsi piesele atât de iubite de public „Las-o”, „Trebuia să fii tu” sau „Între noi nu mai e nimic”.

Al doilea recital al semifinalei de la Craiova este un tribut pe care Dan Helciug îl dedică legendarei trupe Queen şi are ca invitat special pe tânăra soprană Mihaela Alexa. „ este omagiul meu muzical adus trupei britanice. Am visat acest proiect încă din adolescenţă, eu fiind un mare fan Freddie Mercury”, spune Dan Helciug despre show-ul pe care l-a pregătit.

Telespectatorii vor afla, pe 4 februarie, în direct, la TVR 1, TVR HD, TVRi, TVR Moldova şi pe TVR+, de la ora 21.00, cei trei finalişti ai semifinalei de la Craiova din show-ul prezentat de Diana Dumitrescu şi Cezar Ouatu.

Cei doi artişti vor fi susţinuţi din Camera Verde de Alina Şerban, vedeta TVR Craiova, care va culege impresiile, reacţiile şi emoţiile artiştilor.

La finalul show-ului, câştigătorii serii, membrii juriului - Marian Ionescu, Ilinca Băcilă, Nicu Patoi, Liliana Ştefan, Viorel Gavrilă - şi prezentatorii vor susţine o conferinţă de presă, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR Moldova precum şi pe TVR+.

Cu o seară înaintea spectacolului de duminică, sâmbătă, în direct la TVR 1, de la ora 22.00, urmărim „Culise Eurovision 2018“, o serie de emisiuni live despre ultimele pregătiri pentru show-uri, impresii la cald, imagini de la repetiţii şi de la conferinţele de presă premergătoare evenimentelor.

