EUROSTAT: UE exportat anul trecut vehicule electrice și hibride în valoare de 8,2 miliarde de euro

UE exportat anul trecut vehicule electrice și hibride în valoare de miliarde de euro

Per ansamblu, în 2019 comerţul cu maşini electrice şi hibride a fost dominat de maşinile electrice, care au reprezentat 69% din valoarea importurilor UE şi 56% din valoarea exporturilor UE. Maşinile electrice hibride au reprezentat 31% din valoarea importurilor UE şi 44% din valoarea exporturilor UE.



În 2018, exporturile au crescut cu 24% comparativ cu 2017, în timp ce în 2019 ele au urcat cu 54% comparativ cu 2018. Nivelul importurilor a fost mai mult decât dublu între 2017 şi 2018 (plus 104%), şi a fost mai mult decât triplu (plus 208%) între 2018 şi 2019.



În primele patru luni din acest an, exporturile de vehicule electrice şi hibride au crescut comparativ cu perioada similară din 2019 (2,9 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2020, 2,5 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2019). Aprilie 2020 a reprezentat o excepţie din cauza colapsului exporturilor, la doar 0,3 miliarde de euro (comparativ cu 0,8 miliarde de euro în aprilie 2019). Cel mai probabil nivel scăzut al comerţului din aprilie 2020 este cauzat de efectele pandemiei de coronavirus (COVID-19).



De asemenea, importurile au crescut de la 1,8 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2019 la 3,1 miliarde de euro în perioada ianuarie-aprilie 2020, cu excepţia lunii aprilie 2020 când au crescut doar uşor comparativ cu aprilie 2019.



Principalele destinaţii pentru vehiculele electrice şi hibride în 2019 au fost, în funcţie de valoarea exporturilor, Marea Britanie (26%), Norvegia (22%) şi SUA (19%), în timp ce importurile în UE au venit în principal din SUA (43%), Coreea de Sud (23%) şi Marea Britanie (17%).

sursa mediafax

