EUROSTAT | România, printre ţările UE cu cel mai mare deficit de cont curent în trimestrul al doilea

Euro

Conform acestor date, în perioada aprilie-iunie 2021, un număr de 14 state membre UE au înregistrat un excedent de cont curent, pe primele locuri fiind Germania (56,7 miliarde euro), Ţările de Jos (23,6 miliarde euro) şi Italia (16,3 miliarde euro), în timp ce restul de 13 state membre, printre care şi România, au înregistrat deficit de cont curent.



Pe ansamblu, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent de cont curent de 108,8 miliarde euro în trimestrul al doilea al acestui an (3,1% din PIB-ul UE), în scădere faţă de un surplus de 122,9 miliarde euro (3,7% din PIB) în primul trimestru al acestui an dar în creştere faţă de un surplus de 80 miliarde euro (2,6% din PIB) în trimestrul al doilea al anului trecut.



Eurostat subliniază că în trimestrul al doilea al acestui an, UE a înregistrat cele mai mari excedente de cont curent pe relaţia cu Marea Britanie (53,6 miliarde euro), SUA (25,3 miliarde euro) şi Elveţia (21,9 miliarde euro). Deficite au fost înregistrate pe relaţia cu China (20,9 miliarde euro), Rusia (7,1 miliarde euro), centrele financiare offshore (3,9 miliarde euro) şi Japonia (100 milioane de euro).

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI