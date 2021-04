OMS nu vrea certificate de vaccinare EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) recomandă - din nou - ca pentru călătoriile internaționale să nu se ceară certificatul de vaccinare.



TARIK JASAREVIC, purtător de cuvânt OMS: “Deocamdată, Comitetul de Urgenţă al OMS nu recomandă folosirea certificatului pentru călătorii internaţionale, pe de o parte, fiindcă nu toată lumea are acces la vaccin, şi, în al doilea rând, pentru că nu ştim încă dacă persoana vaccinată nu se infectează”.



În câteva țări, însă, e nevoie de certificatul de vaccinare pentru a merge la magazinele neesențiale, la muzee sau la saloanele de frumusețe, așa cum e în Germania, mai exact la Berlin. Cine nu e vaccinat, trebuie să aibă test PCR negativ.



Cadru medical, vaccinat: “Mă bucur că am mai multă libertate. Nu merg des la muzee, dar mă bucur că am acest sentiment că pot merge oriunde”.



Și în Slovacia se reia treptat activitatea, dar accesul în anumite magazine, în biblioteci, în biserici sau alte clădiri se face fie cu certificat de vaccinare, fie cu test negativ.



În Ungaria, copiii din clasele primare revin în bănci, deși sindicatele s-au opus categoric, cu argumentul că Ungaria încă se confruntă cu un număr ridicat de cazuri COVID.



JUDIT GAL, învăţătoare: „Pentru cei mici, lecţiile online nu sunt foarte potrivite. Mulţi elevi şi învăţători consideră că locul lor e în clasă”.



În Elveția s-au redeschis terasele. Deocamdată, restaurantele nu pot servi în interior.



„Ne reluăm şi obiceiurile, mai şi socializăm”.



Finlanda, în schimb, a redeschis complet restaurantele, cu servire atât în interior, cât și afară. Unii patroni însă preferă să țină localurile închise, pentru că din cauza măsurilor anti-COVID, care înseamnă cheltuieli mai mari, reluarea activității nu e rentabilă.

ŞTIRILE ZILEI