Europa ar putea avea parte de o vreme mai călduroasă decât în mod normal în aprilie - iunie

Zone extinse ale Europei s-ar putea confrunta cu temperaturi mai ridicate decât cele normale începând din aprilie până în iunie, a anunţat luni The Weather Company, relatează Reuters.

Meteo

The Weather Company, deţinută de IBM Corp, oferă prognoze meteorologice destinate pieţelor de mărfuri şi energie.



Potrivit previziunilor, luna aprilie ar putea fi mai călduroasă decât în mod obişnuit în nord-vestul Europei şi mai rece în sudul continentului.



În următoarele luni, pe măsură ce se înaintează către vară, tendinţele şi modelele climatice recente sugerează că regiunile din nordul şi vestul Europei vor avea parte de vreme rece, umedă şi vântoasă, iar cele din sudul-estul Europei de temperaturi ridicate şi cantităţi reduse de precipitaţii.



Umiditatea din sol pare însă abundentă în această primavară şi, deşi este încă devreme, acest lucru ar putea limita prezenţa unei vremi caniculare în această vară.



Şaptesprezece din ultimele 23 de veri au fost caracterizate de o oscilaţie nord-atlantică negativă, care a condus la veri umede şi răcoroase în Marea Britanie şi Europa de Vest şi la o vreme mai călduroasă şi aridă în sud-estul Europei, potrivit The Weather Company.



Excepţii notabile au fost anii 2013 şi 2018, a precizat compania într-un comunicat.



The Weather Company a anunţat că va oferi o altă actualizare a prognozelor, valabile pentru lunile de vară, la data de 15 aprilie.

sursa agerpres

