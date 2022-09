Eurodeputatul Siegfried Mureșan: Aderarea României la spațiul Schengen va crește securitatea Europei

"Așa cum am extins NATO fiindcă Finlanda și Suedia au dorit să adere și pentru că îndeplinesc criteriile, așa va trebui să extindem și spațiul Schengen fiindcă va însemna mai multă securitate pentru noi toți", a declarat, miercuri, eurodeputatul Siegfried Mureșan, vicepreședintele Grupului PPE, la dezbaterea din plenul Parlamentului European privind starea Uniunii.

Siegfried Mureșan / FOTO: www.facebook.com/SiegfriedMEP

"Avem (...) datoria de a face Uniunea Europeană mai sigură. Am extins NATO pentru că Finlanda și Suedia au dorit să adere și pentru că îndeplinesc criteriile. Ar trebui să facem același lucru pentru spațiul Schengen. De mulți ani, România și Bulgaria îndeplinesc condițiile. Iar acum le îndeplinește și Croația. Noi, în Parlament, avem o poziție clară, Comisia are o poziție clară. Vom fi uniți în a face presiuni asupra Consiliului în a face acest lucru deoarece extinderea spațiului Schengen înseamnă mai multă securitate pentru noi toți", a declarat Mureșan în plenul Parlamentului European.

VEZI și Rareș Bogdan, în Parlamentul European: În numele solidarității, dar și al dreptului său, România cere ce i se cuvine: aderarea la Schengen. După 11 ani nedrepți de așteptare

Eurodeputatul și-a exprimat totodată admirația față de rezistența și de spiritul de luptă al poporului ucrainean, care apără valorile europene.

"Ucraina are un drum european. Noi, aici, în Parlamentul European, suntem convinși de acest lucru. Am făcut tot ce am putut pentru poporul ucrainean de la începutul crizei și vom continua să facem acest lucru. De aceea, doamnă președintă von der Leyen, cu mult înainte ca aderarea la UE să fie posibilă, susținem ceea ce ați prezentat astăzi cu privire la eforturile pe care trebuie să le depunem pentru a apropia Ucraina de piața unică a Uniunii Europene. Fiindcă acest lucru înseamnă libertatea de circulație a persoanelor, a bunurilor, a serviciilor, a capitalului, va însemna că Uniunea Europeană și Ucraina se vor dezvolta împreună, vor exista mai multe posibilități de a reconstrui și a dezvolta Ucraina. Vom sprijini această inițiativă", a adăugat Mureșan.

VEZI și Ursula von der Leyen, discurs despre starea Uniunii: Vom face o reformă radicală a pieței electricității. Propunem o plafonare a veniturilor companiilor care produc electricitate. Trebuie să reducem cererea în orele de vârf

ŞTIRILE ZILEI