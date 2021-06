EURO 2020: Patru categorii de persoane pot avea acces la meciurile de pe Arena Naţională

Arena Națională

Având în vederea legislaţia naţională în vigoare privind desfăşurarea evenimentelor sportive pe timp de pandemie de COVID-19, pot asista din tribune la meciurile EURO 2020 de pe Arena Naţională din Bucureşti următoarele categorii de persoane:



A. Persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

B. Persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore înaintea începerii meciului;

C. Persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2;

D. Persoanele care prezintă rezultatul negativ certificat de o unitate medicală al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înaintea începerii meciului.



Conform comunicatului FRF, deţinătorii de bilete la meciurile EURO 2020 de pe Arena Naţională care se încadrează în categoriile de mai sus trebuie să facă dovada imunizării de COVID-19.



În acest sens, ei vor parcurge următorii paşi pentru a putea intra pe stadion:



Pentru persoanele deţinătoare de bilete care se încadrează în categoriile A, B sau C:

Deţinătorul de bilete se prezintă în ziua sau în preziua meciului la unul dintre centrele medicale acreditate EURO 2020 din Bucureşti cu actele medicale doveditoare, în limba română sau limba engleză. Solicitantul va plăti la casierie costurile procedurii. Personalul medical verifică documentele şi semnalează voluntarului EURO 2020 prezent în locaţie că solicitantul este în regulă. Voluntarul EURO 2020 îi aplică solicitantului o brăţară de acces la încheietura mâinii. FRF precizează că odată scoasă de la mână, brăţara se autodistruge şi nu mai este valabilă pentru accesul pe stadion. Accesul se face pe baza biletului şi a brăţării. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie sa aibă asupra lui şi actul de identitate cu care şi-a rezervat biletul. În caz de constatare a nevalabilităţii documentelor prezentate, solicitantul poate intra pe procedura de testare rapidă în ziua meciului - descrisă mai jos - şi încadrarea astfel în categoria D.



Pentru persoanele deţinătoare de bilete care se încadrează în categoria D:

Deţinătorul de bilete se prezintă în ziua meciului la unul dintre centrele medicale acreditate EURO 2020 din Bucureşti. Solicitantul va plăti la casierie costurile procedurii. Personalul medical îl testează cu un test rapid antigenic şi comunică rezultatul testului după perioada de aşteptare necesară. Personalul medical semnalează voluntarului EURO 2020 prezent în locaţie că solicitantul are test negativ. Voluntarul EURO 2020 îi aplică solicitantului o brăţară de acces la încheietura mâinii.



Sunt valabile doar testele antigenice rapide efectuate la respectivul centru medical. În cazul constatării unui rezultat pozitiv la testul rapid antigenic, solicitantului nu i se mai aplică brăţara de acces. Personalul medical urmează procedurile legale de anunţare a autorităţilor medicale despre înregistrarea unui caz de COVID-19. Solicitantul nu va putea intra la meci şi nici nu i se vor returna banii pe bilet. Cu toate acestea, poate transfera biletul unui alt suporter.



Deţinătorii de bilete din ţări aflate pe lista galbenă sau roşie care sosesc în ziua sau în preziua meciului la Aeroportul Henri Coandă (Otopeni) vor urma procedurile specifice epidemiologice valabile pentru toţi călătorii. În zona de ridicare a bagajelor, deţinătorii de bilete vor găsi voluntari EURO 2020, cu ţinută cu însemnele EURO 2020. Suporterul se prezintă la voluntar, îi prezintă biletul de meci şi adeverinţa epidemiologică avizată de către autorităţile medicale prezente la frontieră care atestă exceptarea carantinei. Voluntarul EURO 2020 îi aplică solicitantului o brăţară de acces la încheietura mâinii. Odată scoasă de la mână, brăţara se autodistruge şi nu mai este valabilă pentru accesul pe stadion. Spectatorul se prezintă la stadion. Accesul se face pe baza biletului ŞI a brăţării. Doar unul dintre aceste elemente nu este suficient. Spectatorul trebuie sa aibă asupra lui şi actul de identitate cu care şi-a rezervat biletul.



Suporterii care sosesc în România din ţări de pe listele roşie şi galbenă, cu avionul, prin punctul de frontieră de la Aeroportul Henri Coandă, cu mai mult de o zi înaintea meciului, vor urma procedura cu prezentare la centrele medicale din Bucureşti, descrisă mai sus, pentru a dovedi încadrarea în categoriile A, B, C sau D.



Suporterii care sosesc în România din ţări de pe lista verde, cu avionul, prin punctul de frontieră de la Aeroportul Henri Coandă vor urma procedura cu prezentare la centrele medicale din Bucureşti, descrisă mai sus, pentru a dovedi încadrarea în categoriile A, B, C sau D.



Suporterii care sosesc în România prin alte puncte de frontieră decât Aeroportul Henri Coandă vor urma procedura cu prezentare la centrele medicale din Bucureşti, descrisă mai sus, pentru a dovedi încadrarea în categoriile A, B, C sau D.



Regimul de intrare al copiilor pe stadion:

Fiecare persoană care intră pe stadion trebuie să deţină un bilet UEFA valabil, cu loc atribuit, indiferent de vârstă. Copiii nu pot fi ţinuţi în braţe şi trebuie să deţină propriul bilet.



Din punct de vedere epidemiologic, se aplică legislaţia în vigoare:

Copiii până la 3 ani inclusiv nu trebuie testaţi anti-COVID 19 şi au acces pe stadion fără brăţară, după controlul certificatului de naştere la intrarea în stadion;

Copiii între 3 ani şi 16 ani inclusiv trebuie să se înscrie într-una dintre categoriile B, C sau D descrise mai sus şi urmează procedurile aferente;

Copiii peste 16 ani trebuie să se înscrie într-una dintre categoriile A, B, C sau D descrise mai sus şi urmează procedurile aferente.



Brăţările de acces sunt diferite de la meci la meci. Acestea au elemente de siguranţă şi inscripţionare specifice fiecărui meci. Deţinătorii de bilete trebuie să parcurgă procedura de obţinere a brăţării de acces la fiecare meci, dacă au bilete pentru mai multe partide la Bucureşti. Nu se eliberează în acelaşi timp brăţări pentru mai multe meciuri.



Este valabil orice vaccin anti-COVID 19 în urma căruia s-a eliberat un certificat medical.



Imunizarea prin trecerea prin boală se dovedeşte cu documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG efectuat cu maximum 14 zile anterior) sau prin verificarea bazei de date Corona-forms şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării.



Lista centrelor medicale acreditate EURO 2020 va fi publicată în viitorul apropiat, în timp util. Centrele medicale vor fi doar în Bucureşti, pe toată raza Capitalei. Odată cu lista centrelor medicale vor fi anunţate şi preţurile la care se vor verifica actele medicale sau se vor face testările rapide.



România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. Bucureştiul va găzdui trei partide în cadrul Grupei C şi una în faza optimilor de finală. Astfel, pe Arena Naţională sunt programate meciurile Austria - Macedonia de Nord (13 iunie, ora 19:00), Ucraina - Macedonia de Nord (17 iunie, ora 16:00), Ucraina - Austria (21 iunie, ora 19:00), toate în Grupa C, precum şi partida din optimi care va opune câştigătoarea Grupei F şi formaţia clasată pe locul al treilea într-una din grupele A, B sau C (28 iunie, ora 22:00).



Programată iniţial în 2020, competiţia a fost amânată pentru 2021 ca urmare a pandemiei de coronavirus. EURO 2020, ediţie aniversară, care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021. Cele 11 oraşe sunt: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia) şi Sevilla (Spania).

Sursa: Agerpres

