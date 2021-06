EURO 2020 | Derby-ul Portugalia-Franța s-a încheiat la egalitate. Francezii vor juca la București cu Elveția

Într-un meci în care combatantele și-au respectat statutul, Cristiano Ronaldo a deschis scorul din penalty (31), însă francezii au egalat pe final de prima repriză tot dintr-un penalty, transformat de Benzema.

Startul părții secunde a adus golul de 2-1 al lui Benzema, validat prin VAR, dar Cristiano a egalat 3 minute mai târziu, marcând al 109-lea său gol la națională.

S-a terminat 2-2, iar în optimi. Franța va juca la București, cu Elveția, în vreme ce Portugalia va întâlni Belgia.

DIDIER DESCHAMPS: "A fost dificil pentru toată lumea, însă am reușit să încheiem pe primul loc o grupă foarte puternică. Am jucat la o intensitate foarte mare aceste trei partide, chiar dacă nu am reușit să facem toate lucrurile perfect. Acum urmează un meci greu, împotriva unui adversar diferit."

FERNANDO SANTOS: "Noi ne-am dorit să învingem, asta ne dorim întotdeauna, și am făcut tot ceea ce a depins de noi. Cred că ne-am îmbunătățit mult jocul, dar mai avem aspecte la care trebuie să fim atenți pentru a reuși o performanță bună împotrivă Belgiei."

