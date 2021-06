EURO 2020 | Suedia a câștigat grupa E, iar Spania a nimicit Slovacia la Sevilla

Suedezii au deschis scorul prin cel mai rapid gol al turneului final, înscris de Forsberg (2), apoi Lewandowski a trimis de două ori în bară în decurs de câteva secunde (18). În minutul 59, Forsberg a reușit dubla pe contraatac, dar polonezii au replicat prin golul lui Lewandowski (61). Tot atacantul lui Bayern a egalat (84) și, într-un final pe contre, Suedia a înscris la ultima fază, prin Claesson, s-a impus cu 3-2, a câștigat grupa E și va întâlni Ucraina în optimi, la Glasgow.

JANNE ANDERSSON: "Este un lucru fantastic faptul că am reușit să câștigam grupa. În repriza secundă am avut în față o echipă a Poloniei care a revenit incredibil. Lewandoweski este un jucător fantastic, dar noi ne-am revenit și am luptat până la final."

PAULO SOUSA: "Echipa noastră merita mai mult. Este adevărat că am primit goluri ușoare și că trebuie să fim mai concentrați. Suntem dezamăgiți că nu ne-am calificat, pentru că eu cred că am avut momente foarte bune de joc."

Spania nimicește Slovacia

Spania a spart ghinionul și a nimicit Slovacia la Sevilla. Ibericii s-au impus cu 5-0 și vor juca în optimi împotrivă Croației.

Într-un meci pe care spaniolii erau obligați să îl câștige, portarul Dubravka a apărat un penalty la Morata (12), dar și-a îngropat echipa cu un autogol surprinzător (30), iar din acel moment pe teren a existat o singură protagonistă. Spania a făcut 2-0 până la pauză, prin Laporte, pentru ca după pauză să înscrie de alte trei ori, prin Sarabia, Ferran Torres și un alt autogol, al lui Kucka. A fost Spania-Slovacia 5-0 și echipa lui Luis Enrique va juca în optimi la Copenhaga, împotriva Croației.

LUIS ENRIQUE: "Am luat-o pas cu pas. Până acum am reușit să nu înșelăm așteptările fanilor. Am adus bucurie tuturor, iar acum ne pregătim să înfruntam Croația, la Copenhaga."

STEFAN TARKOVIC: "Înainte de toate aș vrea să le mulțumesc fanilor care au fost aproape de noi. Din păcate nu le-am produs satisfacția așteptată, iar greșelile pe care le-am făcut în fața Spaniei nu sunt acceptabile."

