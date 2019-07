Eugen Neagoe: "Nu am regretat niciun moment că am venit la Dinamo! Meciul cu Craiova nu este unul special"

Eugen Neagoe / FOTO: FC Dinamo Bucuresti (Facebook)

"Niciun moment nu am regretat că am venit la Dinamo şi nici acum nu regret. A fost decizia mea, oamenii m-au dorit la Dinamo, eu am venit cu inima deschisă. Repet, voi face tot ce depinde de mine ca Dinamo să meargă în play-off şi apoi să ne gândim la lucruri mult mai importante. Nu trebuie să ne victimizăm, suntem la un club mare, presiunea este mare, cunosc acest lucru pentru că am jucat la echipe mari”, a spus Neagoe, la conferinţa de presă dinaintea meciului de mâine seară împotriva Universităţii Craiova.

Eugen Neagoe: " Dinamo - Universitatea Craiova nu e un meci special"

Fost jucător şi antrenor la Universitatea Craiova, Neagoe spune a declarat că întâlnirea cu echipa din Bănie nu va fi una specială: "Pentru mine nu este un meci special cu Craiova. Am fost de foarte multe ori adversarul Craiovei, îmi doresc să câştigăm meciul de mâine. Craiova e o echipă bună, cu jucători valoroşi, de echipă naţională, dar şi noi avem jucători cu experienţă. Îmi doresc să facem un joc foarte bun şi să câştigăm cele trei puncte, asta este cel mai important.”

Florin Prunea este de părere că suporterii dinamovişti nu vor crea incidente la meciul cu Universitatea Craiova.

"Am avut discuţii cu suporterii în această săptămână şi eu îi înţeleg perfect. Mi-au spus că am venit într-un moment nepotrivit şi că doar rezultatele vor face să treacă această perioadă. Din câte am înţeles, mâine nu vor fi probleme, nu se pune problema aşa cum se vorbeşte, ca mâine să se intre mai uşor pe teren. Un singur apel aş face, către suporteri, să vină la stadion să fim în număr mare. Eu nu cred că va avea Craiova mai mulţi suporteri decât noi pentru că totuşi jucăm acasă”, a zis managerul general al echipei din Ştefan cel Mare.

Tehnicianul lui Dinamo mizează, la rândul lui, pe prezenţa suporterilor la stadion.

Singura mea dorinţă este ca suporterii să vină în număr cât mai mare mâine şi să fie alături de aceşti băieţi, pentru că vor fi mândri de ei după acest joc. Nu este uşor să antrenezi în aceste condiţii, dar eu cred că am capacitatea necesară să trec peste o înfrângere, chiar dacă a fost foarte dureroasă", a delcarat Eugen Neagoe.

