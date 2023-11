„Eu sunt România!”, la TVR INFO. Programul transmisiunilor și emisiunilor dedicate Zilei Naţionale

Transmisiunile directe vor alterna cu emisiuni şi programe dedicate Zilei Naţionale a Românilor, desfăşurate sub acelaşi generic, „Eu sunt România!”. Reportajele şi dezbaterile din studioul Ştirilor TVR cu românii din ţară şi cu cei din afara ei, cu aceia dintre noi despre care vorbesc lucrurile frumoase şi faptele bune ne vor însoţi pe tot parcursul zilei.

„Eu sunt România!”, la TVR INFO

La 105 de la Marea Unire de la 1918 şi la 34 de ani de la Revoluţia care a pus România pe drumul spre o Europă liberă şi democrată, ţara şi oamenii ei încă îşi caută o identitate naţională bine definită. Pentru orice societate, fie ea românească, europeană sau globală, a fost şi va fi mereu o provocare să pună împreună oameni cu obiceiuri, mâncăruri, porturi şi gândiri diferite, chiar uniţi fiind întru credinţă şi limbă. Un lucru e sigur totuşi: România este spaţiul geografic în care ne simţim acasă. Chiar dacă trăim de multe ori nemulţumiri legate de condiţiile de trai, de lipsurile din anumite domenii, am învăţat la fiecare pas să luptăm pentru o Românie mai bună, mai puternică, să fim încrezători în mai bine, optimişti dincolo de bariere. De 1 Decembrie, Ziua noastră Naţională, suntem mândri şi ne bucurăm de lucrurile mici şi victoriile mari şi avem acel moment de claritate naţională în care rostim cu convingere: „Eu sunt România!”. Acesta este şi sloganul sub care se desfăşoară întreaga zi de 1 Decembrie, la TVR INFO, postul de ştiri al Televiziunii Române. Prin programele şi transmisiunile pe care le pregăteşte, TVR INFO va realiza un portret al societăţii româneşti de azi. Astfel, încă din 27 noiembrie, în emisiunile postului vom cunoaşte semeni ai noştri care acţionează având binele drept scop principal sau aduc plus valoare societăţii prin afacerile lor; români întorşi din străinătate de drag, de dor sau care pur şi simplu au adus experienţa “de afară” şi au revenit cu gândul să transforme România într-o ţară mai bună, mai prosperă, prin ideile sau activităţile lor; dar şi expaţi pentru care România a devenit acasă, care s-au prins şi ei în Hora Unirii, iar acum spun cu mândrie „Eu sunt România!”.

Transmisiunile directe vor alterna la TVR INFO cu emisiuni şi programe dedicate Zilei Naţionale a Românilor, desfăşurate sub acelaşi generic, „Eu sunt România!”. Reportajele şi dezbaterile din studioul Ştirilor TVR cu românii din ţară şi cu cei din afara ei, cu aceia dintre noi despre care vorbesc lucrurile frumoase şi faptele bune ne vor însoţi pe tot parcursul zilei.

Pe 1 Decembrie, Parada militară ce are loc cu ocazia Zilei Naţionale a României la Arcul de Triumf se vede la TVR, Televiziunea Română fiind Official Broadcaster al evenimentului. În direct de la ora 11.00, Adelin Petrişor şi general Constantin Spânu, de 13 ani partenerul de microfon al jurnalistului TVR în transmisiunile de 1 Decembrie, vor comenta Ceremonia de la Arcul de Triumf. Tot pe 1 Decembrie, reporterul Ştirilor TVR, Vlad Ungar şi Carina Muller, colega sa de la TVR Moldova, fac echipă pentru al treilea an şi ne sunt alături la transmisiunea Paradei de la Alba Iulia, în direct la TVR INFO, de la ora 15.00.

De la prima oră a zilei de 1 Decembrie, gazdele „Matinalului”, Laura Fronoiu şi Marius Popa, ne conving că „România are viitor”. Începând cu ora 7.00, de la corespondenţii TVR din ţară, dar şi din Bucureşti, vom afla, în direct, ultimele informaţii despre pregătirea evenimentelor organizate cu ocazia aniversării Zilei Naţionale.

Maria Smarandache şi Cristian Petru continuă programul special de 1 Decembrie al TVR INFO, de la 09.45, cu ediţia specială „Ziua Naţională a României”, când vom cunoaşte români întorşi în ţară, care au puterea şi energia de a crede că România se poate transforma în bine şi pentru care România este acasă, în ciuda mirajului Occidentului sau neajunsurilor sistemului din ţară.

După fascinanta călătorie propusă de Charlie Ottley în documentarul „Chipurile României” (Flavours of Romania – Regatul Unit, 2017-2018), programat la ora 17.00, la TVR INFO ne delectăm, începând cu ora 19.00, cu emisiunea „Poftă bună, România!”, un program special realizat pentru această zi de Albertina Ionescu. Responsabilă în fiecare sâmbătă cu tot ce ţine de stilul nostru de viaţă (sănătate, educaţie, social media, artă, psihologie, sport, gastronomie, modă, nutriţie etc.), Albertina ne invită de această dată într-o „călătorie culinară de neuitat în inima tradiţiilor gastronomice româneşti... dar reinterpretate”, ocazie cu care „sărbătorim bogăţia şi diversitatea bucatelor care definesc identitatea culinară a ţării noastre”, subliniază gazda programului. Daniel Palici, chef bucătar şi Costi Drăgan, Sous Chef, vor găti preparate mult iubite de români, iar Cristian Preotu, expert în vinuri, ne aduce povestea din culise a celor mai iubite vinuri româneşti. „Gătitul este o formă de a celebra, iar această ediţie specială îşi propune să inspire şi să ne aducă aproape aromele inconfundabile ale bucătăriei româneşti”, mai spune Albertina.

La ora 20.00, principalul „Telejurnal” al zilei, surprinde imaginea sărbătorii de 1 Decembrie pentru români, precum şi evenimentele interne şi internaţionale ale zilei.

Violonistul Alexandru Tomescu, la „România e acasă”, pe TVR INFO: „Eu am ales să vin în Romania după ce am studiat în Statele Unite și Elveția, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut!”

Diana Dumitraşcu, Loredana Iordache şi Marius Popa ne invită să cunoaştem români sau străini pentru care „România e acasă”, în ediţia specială cu acelaşi titlu, difuzată de TVR INFO de la ora 21.00. Fie că sunt prezenţi în platoul emisiunii, fie că au acceptat să ne povestească despre România lor în materiale filmate, invitaţii jurnaliştilor TVR rostesc cu toţii într-un glas „România e acasă!”.

Tânărul arhitect Eugen Vaida, directorul Fundaţiei Regelui Charles al III-lea în România şi coordonatorul proiectului „Ambulanța pentru monumente”, redă sufletul caselor tradiţionale părăsite pentru a păstra România autentică. Ce îl motivează? Ne va povesti la „România e acasă”, pe 1 Decembrie, la TVR INFO. Alături de el, printre invitaţii jurnaliştilor Diana Dumitraşcu, Loredana Iordache şi Marius Popa în studioul TVR, ne vom bucura să îi cunoaştem şi pe: americanca Denise Deshaies, venită în ţară ca voluntar al unei asociații umanitare şi care, de 18 ani, respiră, învaţă, trăieşte şi munceşte româneşte; Bogdan Tănasă, iniţiatorul proiectului Casa Share, cu ajutorul căruia mulţi oameni neajutoraţi din ţară au un acoperiş deasupra capului; jurnalista din Barcelona, corespondent EFE în România, Júlia Bacardit, care s-a îndrăgostit de ţara noastră şi portretizează fără perdea atât frumosul, cât şi urâtul din societatea noastră şi viaţa ei aici; Ion David Pirneci, profesor de Istorie şi Educaţie Socială la Şcoala Gimnazială nr. 1, com. Sohatu, jud. Călăraşi, dascăl premiat Merito 2022, se încăpăţânează să facă educaţie la ţară, acolo unde şcoala se sufocă din cauza abandonului prematur şi a lipsei acute de finanţare; Dan Rusu, lector universitar doctor în criminologie la Birmingham City University, Marea Britanie şi mulţi alţii.

De la debutul său în 1985, violonistul Alexandru Tomescu a susținut peste 2000 de concerte și recitaluri în toată lumea. De peste 15 ani cântă la vioara Stradivarius care fusese anterior în posesia muzicianului Ion Voicu şi tocmai a câştigat prin concurs dreptul de a o folosi încă 5 ani. Alexandru Tomescu a studiat în Elveția și America, dar a ales România, pentru că, pentru el, „România e acasă”.

„Sunt mândru că sunt român și că pot duce muzica românească în fața publicului din întreaga lume. Eu cred că arta, cultura, muzica clasică sunt lucruri cu care ne putem prezenta fără să ne fie vreodată rușine în fața oricui.

Multă lume gândește că se întoarce în România, eu am ales să vin în Romania după ce am studiat în Statele Unite și Elveția, pentru că sunt atât de multe lucruri de făcut. Este adevărat că aici sunt multe provocări care nu există în alte părți, dar am simțit că aici este locul meu”, a mărturisit Alexandru Tomescu în interviul realizat de Loredana Iordache.

La rândul său, britanicul Charlie Ottley, îndrăgostit de țara noastră, a pus România pe harta turistică a lumii. Realizatorul documentarelor “Wild Carpathia” și “Flavours of Romania” a cumpărat o casă tradițională pe care a restaurat-o, într-una dintre cele mai frumoase zone din țară, satul Șirnea, în județul Brașov și s-a mutat aici. „România este pentru mine acasă. Îmi place mult că aici se conservă tradițiile. Muzica tradițională, costumele populare, diversitatea culturală pe care România le are de oferit, toate acestea sunt fascinante. Sunt oameni diferiți care trăiesc sub același drapel. Aș vrea ca toată lumea să vadă ce frumoasă este această țară și ce istorie bogată are!”, declară jurnalistul şi producătorul britanic. „România, la mulți ani și te iubesc! Sper să am mai multe oportunități pentru a promova acestă țară pe viitor!”, rosteşte Charlie Ottley în interviul realizat de Loredana Iordache.

ŞTIRILE ZILEI