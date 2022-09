Etnobotanicele, moartea la plic. Tineri care și-au distrus viețile cer ajutor cu disperare. Imagini și informații cu impact emoțional puternic

Etnobotanicele. Drogurile legale. Scăpate din așa-numitele magazinele de vise de acum câţiva ani, care au ajuns din nou să nenorocească destine. Chiar sub ochii celor care ar trebui să îi apere.

Sunt drogat, da? Consum albă, legale şi mi-a schimbat viaţa. Înainte de asta eram o floare colorată, acum nu am petale.

Nu sunt actori, ci câţiva tineri ce astăzi sunt sclavii stupefiantelor.

Îşi spun poveştile ca un strigăt de ajutor, pe o pagină de Tik Tok. Descrierea paginii e cât se poate de simplă: poţi vedea ce se întâmplă cu cei care au luat-o pe acest drum.

Am ajuns pe stradă din cauza drogurilor. Mă droghez legal. Am terminat liceul, am 12 clase terminate, am o familie bună, dar din cauza drogurilor am ajuns să dorm pe străzi.

Mărturisirile lor au adunat zeci de mii de vizualizări în câteva zile. Iar comentariile sunt şi ele sfâşietoare.

O echipă a Știrilor TVR a fost pe urmele tinerilor care au avut curajul să vorbească despre substanțele la modă care le-au distrus viața. Pentru câțiva lei, oricine le poate lua, chiar în centrul Capitalei.

Am încercat să îl contactăm şi pe cel care a creat contul de Tik Tok prin intermediul căruia aceşti tineri cer ajutor, dar deocamdată nu a răspuns solicitărilor noastre.

ŞTIRILE ZILEI