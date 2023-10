Estul Canadei doboară recordurile de căldură de la jumătatea toamnei. Temperaturile extreme cauzate de schimbările climatice au stârnit îngrijorări în rândul specialiștilor

Canada, steag

"Acest lucru este nemaiauzit pentru o zi în octombrie", a explicat Jean-Philippe Bégin, meteorolog în cadrul Environment Canada.



Mercurul a atins 29,3 grade Celsius, miercuri, la Montreal, depăşind recordul din luna octombrie, de 26,7 grade Celsius, stabilit în 2005.



În vârful Mount Royal, în centrul metropolei quebecoeze, frunzele ruginii ale arborilor amintesc de începutul toamnei, se simte un aer văratic, iar căldura îi afectează pe localnici.



"Sigur că acest lucru suscită întrebări", a declarat Marcello Barsalou, cu apă în rucsac şi o şapcă neagră pe cap, adăugând că "e anormal", înainte de a-şi relua alergarea pentru a profita de ultimele zile însorite înainte de sosirea iernii.



Veniţi să admire panorama oraşului, mulţi turişti "nu se aşteptau" la o asemenea căldură în luna octombrie.



Cu toate că vremea bună este binevenită, căldura "ne face să ne simţim ciudat, mai ales în Canada", a spus Christine Boileau, originară din regiunea pariziană. Nu departe de ea, André Martin, în vârstă de 78 de ani, originar din Marsilia dar obişnuit cu Montrealul, a declarat că, în opinia sa, acest lucru este "foarte îngrijorător".



Timp de trei zile la rând, recordurile de temperatură au fost doborâte în Quebec, precum şi în provinciile învecinate. Însă, vremea călduroasă nu va dura.



Până la sfârşitul săptămânii, temperaturile ar urma să scadă sub valorile normale din această perioadă, fiind aşteptaţi "fulgi de zăpadă" în anumite regiuni, potrivit lui Jean-Philippe Bégin.



Acest lucru reprezintă o dovadă a "caracterului extrem" al acestor evenimente, a căror intensitate este probabil să crească în anii următori din cauza schimbărilor climatice, a avertizat meteorologul.



Sezonul istoric al incendiilor care a lovit Canada de la est la vest este un prim exemplu, conform specialiştilor. Peste 18 milioane de hectare, cât o treime din Franţa continentală, au ars în acest an - iar 774 de incendii sunt încă active.



Şi la nivel mondial, temperaturile continuă să doboare recorduri - după o vară fără precedent şi o lună septembrie "de neînţeles", 2023 este în prezent cel mai călduros an înregistrat vreodată conform temperaturilor din primele nouă luni.



Din ianuarie până în septembrie, "temperatura medie globală a fost cu 1,4 grade Celsius peste media din era preindustrială (1850-1900)", care a existat înainte de efectul generat asupra climei de emisiile de gaze cu efect de seră cauzate de omenire, au anunţat joi administratorii Serviciului pentru schimbări climatice (C2S) din cadrul Observatorului european Copernicus.



Iar această valoare medie, deja mai mare cu 0,05 grade Celsius comparativ cu cea din anul record 2016, ar putea să crească şi mai mult în ultimele trei luni ale anului 2023, ţinând cont de intensificarea El Nino. Acest fenomen meteorologic cu apariţie ciclică în Pacific, sinonim cu o încălzire suplimentară, culminează în general în jurul perioadei Crăciunului.

