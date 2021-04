Erori în lanț la Onești EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

La două ore după ce Moroșan luase ostatici doi munictori, un luptator SAS a avertizat că bărbatul ar putea să îi omoare pe cei pe care îi priva de libertate. După trei ore acest lucru s-a și întâmplat.

Un șir întreg de erori a scos la iveală ancheta disciplinară făcută la IPJ Bacău, dar și declarațiile polițiștilor implicați. Șocantă e mărturia șefului politiei municipale Onești.

După ce mi s-a spus că sunt şeful acțiunii am început să spun că, întrucât nu este o infracţiune de competenţa mea, la faţa locului ar trebui să vină alţi factori de decizie. Auzisem de procedura aplicabilă în cazul luării de ostatici însă nu o cunoşteam în profunzime, nu mi-a fost prelucrată, a declarat Constantin Andrieş şef al Poliţiei Oneşti în momentul intervenţiei.

Un superior ierarhic era adjunctul IPJ Bacău. Adrian Tuluc a ajuns în fața blocului din Onești târziu, duăa ora 17. Însă, nu a îndrăznit să ceară sfaturi superiorilor din Poliția Română.

Am vrut să-l întreb, la un moment dat, ce să facem dar am avut o reţinere de bun-simţ, m-am gândit că un şef ştie cum să procedeze în astfel de cazuri şi că nu trebuie să îi spun eu. Aceeaşi reţinere am avut-o şi în dialogul cu domnul chestor, a declarat Adrian Tuluc, adjunct IPJ Bacău în momentul intervenţiei.

S-a vorbit mult dacă ar fi fost posibilă o intervenție de pe acoperișul blocului a trupelor SAS.

S-a discutat despre varianta coborârii în rapel dar un ofiţer SAS mi-a adus la cunoştinţă că nu au pregătirea necesară nici cei deja ajunşi şi nici cei care urmau să ajungă, a declarat Constantin Andrieş şef al Poliţiei Oneşti în momentul intervenţiei.

Constantin Andrieş şef al Poliţiei Oneşti în momentul intervenţiei: S-a discutat și despre executarea focurile de armă din apartamentul situat în blocul de vizavi. S-a discutat că din cauza copacului în faţa blocului focul de armă putea fi executat doar cu o armă cu lunetă. I-am întrebat pe cei de la SAS dacă au o astfel de armă dar răspunsul a fost negativ.

Familiile victimelor ar putea cere despăgubiri și Poliției Române.

Soția lui Gheorghe Moroșan susține că nu i-a ajutat pe anchetatori de frică.

Aurelia Moroșan: Am avut discuţii cu negociatorul şi i-am spus să i se aducă soţului actele cerute cât mai repede că nu o să facă nimic dacă le primeşte. Totodată le-am spus că dacă nu primeşte actele face prostia. Negociatorul mă trimtea să intru în apartament să vorbesc cu soţul, dar eu i-am zis că nu intru pentru că ştiu ce face la furie. Am fost lovită de soţ, de-a lungul timpului de câteva ori în momente de furie.

Surse judicare susțin că Moroșan a refuzat să facă declarații în fața anchetatorilor.

