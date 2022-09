Energoatom acuză Rusia de bombardarea Centralei Nucleare Pivdenonoukrainsk

„La 19 septembrie 20022, la ora locală 2.20 (şi ora României), armata rusă a bombardat zona industrială a Centralei Nucleare Pivdenonoukrainsk”, anunţă într-o postare pe Telegram Energoatom.

„O explozie puternică a avut loc la doar 300 de metri de reactoare”, precizează operatorul.

Între timp, centrala nucleară din Zaporojie a fost reconectată la reţeaua electrică a Ucrainei, a indicat Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

