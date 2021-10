Emma Răducanu a vorbit în limba română în fața fanilor, la Cluj: Oamenii au fost foarte de treabă cu mine. Iubesc România!

Emma Răducanu, la Cluj

Emma Răducanu, sportivă care trăiește și reprezintă Marea Britanie, dar al cărei tată este din România, s-a adresat publicului de la Cluj în limba română: „Nu pot vorbi în limba română foarte bine, dar voi încerca. Vă mulțumesc foarte mult! Oamenii au fost foarte de treabă cu mine și îmi lipsiți. Iubesc România!” - a spus campioana de la US Open, în ropotele de aplauze ale celor prezenți.

Emma Răducanu (23 WTA) a declarat că ar fi fericită joace în semifinale la Transylvania Open, turneu care se desfăşoară în această săptămână la Cluj-Napoca, dar a precizat că mai este mult până în acea fază a competiţiei.

"Vreau doar să mă simt bine, este sfârşit de sezon, aşa că abia aştept cu nerăbdare să joc, e un efort considerabil la sfârşitul anului. Aş fi fericită să ajung în semifinale, dar asta e mult prea departe, mă gândesc doar la meciul meu pe care îl joc marţi. Vreau să tratez fiecare meci cu seriozitate şi mă concentrez doar pe fiecare meci în parte. Vreau să iau câteva învăţăminte din această săptămână, simt că totul a fost ca un proces după New York, aşa că doar adaug la experienţă. Şi dacă acea experienţă este pozitivă sau dacă sunt puţin dezamăgită de performanţa mea, pe termen lung ştiu că va da roade. O iau ca pe o victorie indiferent ce se întâmplă", a declarat sportiva, potrivit site-ului oficial al turneului.

"Totul are un ritm mai rapid şi nu mi-am dat seama cât de rapid este decât după New York, nu am avut timp liber sau să mă pregătesc pentru Indian Wells, cred că am fost obosită acolo. Am învăţat din asta şi mă adaptez, aşa că voi continua să învăţ pe măsură ce joc mai mulţi ani. Când eram mică, succesul însemna să câştig un Grand Slam şi am făcut-o. Nu simt că mă afectează (n.r. - presiunea după câştigarea US Open), sunt foarte încrezătoare şi chiar mă bucur de întregul proces şi de experienţele prin care trec, sunt încă nouă în tur. Vreau să profit de oportunităţile pe care le am. Nu simt că mă afectează pe mine sau că îmi afectează tenisul. Încă mă antrenez din greu şi fac totul la fel, nu este nimic diferit, trebuie doar să merg în multe locuri grozave, ceea ce este un bonus, cu adevărat", a adăugat ea.

Prietenă cu Gabriela Ruse, Răducanu a explicat că nu au discutat despre meciul acesteia cu Simona Halep din primul tur. "Nu am vorbit despre tenis. Mă înţeleg foarte bine cu Gabi, ne ştim de puţin timp, dar parcă ne cunoaştem de o mulţime de ani, e foarte drăguţă. Nu am vorbit despre tenis, ştiu că este prietenă şi cu Simona, sunt sigură că va fi un meci grozav (n.r. - Simona Halep - Gabriela Ruse) şi abia aştept să-l văd".

Jucătoarea cu tată român a menţionat că îi place la Cluj, la fel de mult ca la Bucureşti: "Este frumos, simt că există mai multă natură şi mai multă verdeaţă în această parte a ţării. Am fost doar în Bucureşti până acum şi îmi place la fel de mult şi acolo, pentru că am amintiri grozave, dar cred că este cu siguranţă un peisaj diferit. Îmi plac sarmalele, ciorba, oamenii şi umorul, e foarte bine aici. Voi merge la Bucureşti după ce termin turneul, dar mi-ar plăcea să vizitez Clujul, arată atât de bine din câte am văzut până acum. Dacă aş avea timp, mi-ar plăcea să îl vizitez".

Emma Răducanu a avut şi un mesaj pentru români: "Sunt vremuri grele pentru toată lumea, dar vreau doar să spun că trebuie sa fim încrezători pentru că, pe termen lung, putem să fim mândri de noi că am ieşit din această situaţie. Tot ceea ce va urma bun va fi cu atât mai dulce din cauza perioadei grele prin care trecem acum. Le spun să o ţină aşa, să fie fericiţi şi încrezători".

Emma Răducanu, cap de serie numărul 3, o va întâlni pe Polona Hercog în primul tur al turneului Transylvania Open, care se desfăşoară între 23 şi 31 octombrie la Cluj-Napoca.

Campioana de la US Open a venit în România împreună cu tatăl său.

Și Simona Halep, cap de serie 1, a sosit la Cluj pentru turneul din această săptămână. În primul tur, fostul lider mondial va întâlni o altă sportivă din România, pe Gabriela Ruse.

Opt românce iau startul la simplu pe tabloul principal la turneul de la Cluj: Simona Halep (principala favorită), Gabriela Ruse (adversara sa), Irina Begu, Irina Bara (care sunt şi ele adversare în primul tur), Ana Bogdan, Alexandra Ignatik (fostă Cadanţu), Jaqueline Cristian şi Andreea Prisăcariu.

La dublu, România este reprezentată de Irina Bara, Monica Niculescu, care face pereche cu Gabi Ruse, perechea Irina Begu/Andreea Mitu, Ilinca Dalina Amariei, Alexandra Ignatik și Andreea Prisăcariu, Jacqueline Cristian.

