Serena Williams a fost învinsă de Emma Răducanu la ultima ei apariție la turneul de la Cincinnati. Campioana americană a refuzat să vorbească la finalul meciului

Serena Williams, 40 ani, a părăsit din primul tur penultimul turneu din cariera ei.

Deși a jucat pentru ultima oară la Cincinnati, campioana americană a plecat imediat de pe teren la finalul meciului, fără a mai sta la interviu, așa cum a făcut-o după înfrângerea în fața Belindei Bencic la Toronto, deși publicul american aștepta să o audă.

Serena a confirmat deja că se va retrage după US Open.

"A fost o onoare să joc cu Serena", a declarat la finalul meciului campioana de anul trecut de la US Open, Emma Răducanu.

