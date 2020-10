Emisiunea "Vedeta populară" revine la TVR 1 din 11 octombrie, ora 21 EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Iuliana Tudor, producătorul talent show-ului "Vedeta populară": Lucrurile arată total diferit, mai ales în partea cealaltă a platoului. Mă bucur că suntem aici, acasă la noi. A trebuit să facem modificări de decor, am mărit masa juriului, am mărit spațiul dintre membrii orchestrei, distanțele au fost mult mai mari. Toate astea au fost un stres pentru noi toți, dar am reușit să le ducem la bun sfârșit.

