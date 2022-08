Emil Săndoi îl înlocuieşte pe Florin Bratu la conducerea echipei naţionale de tineret a României

Emil Săndoi

Aflat la doilea mandat la conducerea selecţionatei U21, Săndoi a declarat că simte o responsabilitate mare, mai ales că până la Campionatul European de tineret din 2023, pe care România îl organizează împreună cu Georgia, a mai rămas mai puţin de 1 an

"Mulţumesc federaţiei că s-a gândit la mine pentru învestirea în această funcţie. Va fi o muncă dificilă, chiar dacă turneul final este peste aproape un an. Asta pentru că acţiunile pe care le vom avea până atunci sunt foarte puţine la număr. Vor fi doar trei întreruperi cu câte două meciuri amicale. Aşadar vor fi şase meciuri. Este o responsabilitate foarte mare, pentru că atunci când antrenezi o echipă de club reprezinţi o grupare, un oraş, o regiune, dar când antrenezi o selecţionată, indiferent care e ea, consider că reprezinţi o naţiune. De asta responsabilitatea este mult mai mare. Încep la naţionala de tineret cu două meciuri puternice, cu Spania şi Olanda, care reprezintă în materie de posesie şi gestionare a jocului poate principalele forţe din Europa. Ca să fiu sincer mi-aş fi dorit să avem o altă acţiune înaintea acestor meciuri de calibru. Dar asta e situaţia, naţionala de tineret cu Rădoi şi Mutu a reuşit performanţe pe care ni le doream toţi. Ne dorim să reuşim acelaşi lucru şi cu această generaţie", a spus Săndoi.

Acesta a menţionat că în perioada următoare va discuta în amănunt cu fostul selecţioner Florin Bratu.

"Am intrat în contact cu staff-ul care a fost înainte la naţionala Under 21. Nu am avut prea mult timp, dar zilele următoare vreau să îl sun şi pe Florin Bratu, care a lucrat un an aici cu un grup mare de jucători, cu care, în mare parte, vom lucra şi noi de acum încolo. Iar el e măsură, nu neapărat să îmi dea nişte sfaturi, dar să îmi explice o stare de fapt. Timpul ne presează, aşa că vom rămâne într-un contact permanent cu antrenorii de la cluburi pentru că dorim să monitorizăm toţi jucătorii", a explicat Săndoi.

Echipa naţională de tineret a României a rămas fără selecţioner la 15 august 2022, FRF anunţând încheierea contractului cu Florin Bratu. În vârstă de 42 de ani, Bratu a preluat în august 2021 selecţionata de tineret a României pe care a condus-o în 8 meciuri de pregătire. În aceste întâlniri, România U21 a înregistrat 2 victorii, 2 egaluri şi 4 înfrângeri.

Tehnicianul Emil Săndoi (57 de ani) a condus ultima oară formaţia Chindia Târgovişte în perioada iunie 2020 şi iunie 2022. În cariera sa a mai antrenat echipe precum Universitatea Craiova, Pandurii Târgu Jiu, FC Vaslui, Concordia Chiajna şi FC Argeş.

De asemenea, el a ocupat funcţia de selecţioner al naţionalei de tineret a României în perioada iulie 2006 - august 2013.

