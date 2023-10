Emil Hurezeanu, la Conferința Rectorilor Danubieni: Austria a fost întotdeauna un susținător al regiunii noastre, iar Dunărea a asigurat nu doar circulația oamenilor și a bunurilor, ci și fluiditatea ideilor și stimularea dezvoltării regionale

Universitatea de Vest din Timişoara a fost gazda celei de-a 40-a ediţii a Conferinţei Anuale Danube Rectors’ Conference (DRC), eveniment prestigios, care a avut loc loc în perioada 19-20 octombrie, cu tematica “Forty years of overcoming divisions: Importance of higher education for democracy and culture”. La eveniment au participat rectori ai universităților din România și din țări ale zonei dunărene, alături de reprezentanți diplomatici, precum Emil Hurezeanu, Ambasador al României în Republica Austria, și Martin Eichtinger, din partea Ministerului Federal pentru Afaceri Europene și Internaționale al Republicii Austria. În discusrul său, Emil Hurezeanu a subliniat faptul că Austria a fost întotdeauna un susținător al regiunii noastre, iar Dunărea a asigurat nu doar circulația oamenilor și a bunurilor, ci a contribuit la fluiditatea ideilor și la stimularea dezvoltării regionale.