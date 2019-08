Emeli Sande vine la Cerbul de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

My Kind Of Love, Next to Me, dar şi alte hituri ale cântăreţei britanice se vor auzi mâine, în ultima zi de concurs a festivalului. Emeli Sande domină la acest moment nu doar topurile din Marea Britanie, ci este în vogă în toată lumea. Vine pentru prima oară în ţara noastră şi abia aşteaptă să îşi întâlnească fanii.

Dialog Liana Stanciu -Emeli Sande:

Liana Stanciu -Bună! Bine ai venit!

Emeli Sande -Mulţumesc!

-Ai călătorit bine?

-Da, zborul a a fost foarte plăcut şi mă bucur să văd că e soare.

-E chiar caniculă.

-Da, e foarte cald.

-Eşti pregătită pentru mâine?

-Da, pregătită şi foarte nerăbdătoare.

-Eşti prima oară în România, nu-i aşa?

-Da, e prima oară.

-Te-ai documentat despre ţara noastră?

-Încă nu şi am aşteptat mai degrabă să o explorez aici.

-Aţi ajuns cu toţii?

-Da, toată echipa, toată formaţia.

Showurile lui Emeli sunt electrizante, dar pentru a fi aşa, spune că e nevoie de multe repetiţii.

-Mâine seară este recitalul. Ai planuri pentru prima parte a zilei? Vrei să vizitezi anumite locuri?

-Trebuie să repetăm. Asta în primul rând. Dar avem un spa la hotel, aşa că poate o să înotăm puţin.

-Pari genul de persoană care face sport.

-Încerc.

-Arăţi foarte bine. Absolut minunat.

-Mulţumesc.

-Mulţumim şi ne vedem la Braşov.

Emeli Sande a fost decorată anul trecut de Casa Regala Britanică, iar acum se pregăteşte să îşi lanseze cel de-al treilea album.O bună ocazie ca fanii din Romania sa fie printre primii care să îi asculte noile melodii.

