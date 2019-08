Emeli Sande, la Cerbul de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

"My Kind Of Love", "Next to Me", "Read All About It", "Beneath you’re Beautiful" sunt câteva dintre hiturile care s-au auzit pe radiourile din întreaga lume şi cu care Emeli a cucerit definitiv inimile şi... urechile ascultătorilor.

Ascensiunea sa artistică a început în 2009, când a lansat, alături de rapper-ul Chipmunk, "Diamond Rings", piesă ce a intrat direct în Top 10 UK Singles Chart.

Albumul de debut, "Our Version of Events", lansat în 2012, a ajuns numărul unu în Regatul Unit la scurt timp de la lansare, doborând în acelaşi timp şi un record deţinut timp de 50 de ani de The Beatles pentru cele mai multe săptămâni în Top 10. De asemenea, a primit 7 discuri de platină în Marea Britanie şi Irlanda, fiind cel mai bine vândut album în 2012 şi 2013.

Anul 2012 a fost unul fabulos pentru Emeli, care a cântat în faţa a 80.000 de spectatori şi a miliarde de telespectatori, la ceremoniile de deschidere şi închidere ale Jocurilor Olimpice de Vară de la Londra.

După o perioadă de căutări şi redescoperire personală, Emeli revine în atenţia publicului cu "Long Live the Angels", album pentru care a primit cel mai recent Brit Awards, în 2017. În următorul an, Casa Regală Britanică o decorează cu MBE pentru servicii aduse muzicii.

În acest an, la scurt timp după recitalul de la Braşov, renumita artistă îşi va lansa cel de-al treilea album - "Real Life", pe care este şi single-ul "Extraordinary Being", inclus pe coloana sonoră a filmului "X-Men: Dark Pheonix".

Festivalul Cerbul de Aur 2019, care se desfăşoară în perioada 22-25 august, va fi o ediţie completă, pentru toate gusturile, cu ritm dar şi romantică! Cu recitaluri care să devină momente de colecţie. În acest an, pe scena din Piaţa Sfatului vor urca Ronan Keating, Irina Rimes şi Ştefan Bănică jr.

Pe lângă recitalurile vedetelor invitate, 12 finalişti ai concursului internaţional de interpretare vor cânta pentru premii de peste 55 de mii de euro.

Pentru concurenţii din acest an, echipa TVR a pregătit un format cu două zile de concurs, o Gală de premiere şi evenimente adiacente.

Festivalul se va încheia cu un spectacol folcloric care va reuni muzica populară tradiţională românească şi prelucrări de actualitate ale acestui gen muzical.

Evenimentul va fi transmis în direct şi în exclusivitate de Televiziunea Română.

Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial cerbuldeaur.ro.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur a debutat în anul 1968 şi a avut 18 ediţii, ultima dintre acestea fiind organizată în anul 2018, la aniversarea celor 50 de ani de la debut.

Evenimentul a devenit cel mai mare festival internaţional de muzicã organizat în România şi, în mod tradiţional, la Brașov.

De-a lungul anilor, acest prestigios festival a găzduit apariţii sau recitaluri ale unor vedete precum Diana Ross, Amália Rodrigues, Julio Iglesias, Dalida, Sheryl Crow, Tom Jones, Juliette Greco, Vaya con Dios, Coolio, Barbara, Christina Aguilera, Cliff Richard, Kenny Rogers, Ricky Martin, Kelly Family, Patricia Kaas, Gilbert Becaud, Josephine Baker, Toto Cutugno, Enrico Macias, Boy George, James Brown, Kenny Rogers, Ray Charles, UB 40, Scorpions, Pink, Sheryl Crow, James Blunt, Amy Macdonald, Nicole Scherzinger şi mulţi alţii.

Prin calitatea actelor artistice prezentate, „Cerbul de Aur” este nu doar un brand de prestigiu al TVR, ci şi unul naţional, spectacolele organizate în cadrul festivalului adunând de un număr impresionant de spectatori şi telespectatori din întreaga ţară.

ŞTIRILE ZILEI