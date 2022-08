Embargoul asupra cărbunelui rusesc intră în vigoare, pe fondul tensiunilor în privința aprovizionării energetice

Cărbune / FOTO: Shutterstock - www.shutterstock.com

Embargoul devine efectiv la finalul unei perioade de tranziţie de 120 de zile. Numai contractele comerciale încheiate înainte de 9 aprilie au putut fi onorate în această perioadă. Este vorba despre prima sancţiune a UE care a lovit sectorul energetic rusesc. Europenii au decis apoi, la sfârşitul lui mai, un embargo progresiv, până la sfârşitul lui 2022, asupra celei mai mari părţi din petrolul rusesc.



UE importa până anul trecut 45% din cărbunele său din Rusia, pentru o sumă de 4 miliarde de euro pe an. Anumite ţări, precum Germania şi Polonia, care îl utilizau în producţia de electricitate, erau în mod special dependente de cărbunele rusesc.



În contextul în care consumul european anual de cărbune, combustibil fosil poluant, a scăzut de la 1.200 la 427 milioane de tone între 1990 şi 2020, închiderea a numeroase mine de pe continent a contribuit la creşterea dependenţei europenilor de importuri.



Embargoul total asupra cărbunelui rusesc îi împinge pe europeni să se aprovizioneze din alte părţi - SUA (circa 17,5% din importurile de huilă ale UE în primul semestru), Australia, Africa de Sud sau chiar Indonezia.



În contextul tensiunilor de pe pieţe, ecuaţia se anunţă complicată pentru Polonia, ţară în mod tradiţional minieră, dar importatoare netă de cărbune. În contextul în care producţia locală s-a ridicat în ultimii ani la circa 55 milioane de tone pe an, Polonia trebuie să mai importe circa 12 milioane de tone, dintre care 10 din Rusia.



Guvernul populist naţionalist a impus de la jumătatea lui aprilie o interdicţie totală a importurilor de cărbune rusesc, provocând grave penurii şi creşteri vertiginoase ale preţurilor - tona de cărbune costă acum în Polonia de 4 ori mai mult decât în urmă cu un an.



Varşovia a plafonat preţurile şi a raţionalizat achiziţiile, dar capacităţile limitate ale porturilor, căilor ferate şi căilor fluviale complică creşterea importurilor, alimentând îngrijorarea privind aprovizionarea pentru iarnă, notează AFP.

