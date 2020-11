Emanuel Ungureanu, după incendiul din Piatra Neamț: Am descoperit spitale cu prize smulse din perete

Emanuel Ungureanu

Emanuel Ungureanu povestește la RFI, în contextul tragediei de la spitalul din Piatra Neamț, ce a descoperit în vizitele neanunțate făcute în ultimii ani la diverse unități sanitare din țară.

”În 84 de spitale din România am fost neanunțat, în timpul mandatului de deputat. Am fost scos de acolo de tot felul de manageri de spitale numiți politic, cu Poliția Locală, cu Poliția Municipală, tocmai pentru că primeam sesizări de la medici, de la asistente, de la pacienți, că nu sunt condiții decente, e multă mizerie, sunt prize scoase, sunt probleme de infrastructură majore, saltele mizere, WC-uri care nu aveau nici măcar capac, nu era hârtie igienică, săpun lichid (...). DSP-urile acestea care acum se prefac că fac controale, inclusiv DSP Neamț ar fi trebuit să ne vorbească despre condițiile de acolo, cu mult timp înainte să se întâmple o asemenea tragedie”, relatează Ungureanu.

Vicepreședintele Comisiei pentru Sănătate îl contrazice pe ministrul Nelu Tătaru, care a afirmat în contextul incendiului de la spitalul din Piatra Neamț că toți suntem de vină pentru neimplicarea în rezolvarea problemelor din sistemul sanitar în ultimii 30 de ani.

”Că toți suntem de vină, exclus! El și cei care au avut poziții de conducere cheie sunt vinovați în totalitate de ce s-a întâmplat. Cetățenii care plătesc impozite și taxe, eu care m-am ocupat ca asistent social ani de zile de bolnavii cronici, eu care am strâns sponsorizări pentru foarte multe spitale, am strâns bani ca să ajut statul român, timp de 19 ani, cum să fiu eu vinovat de mizeriile lor? (...) Unii dintre noi au încercat preventiv să avertizeze că toate spitalele construite după anii 1950 în România sunt bombe cu ceas. Nu toți am fost la fel, asta este paralizant și este o minciună extraordinară”, conchide deputatul USR.

Sursa: Mediafax

ŞTIRILE ZILEI