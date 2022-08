Elton John ar putea avea un viitor artistic în metavers după încheierea ultimului său turneu. Artistul britanic, în vârstă de 75 de ani, va renunţa la turnee după încheierea "Farewell Yellow Brick Road", în iulie anul viitor

Elton Jhon

Artistul britanic, în vârstă de 75 de ani, va renunţa la turnee după încheierea "Farewell Yellow Brick Road", în iulie anul viitor.



Cu toate acestea, există un proiect pe cinci ani, menit să aducă muzica starului, cunoscut pentru hituri precum "I'm Still Standing", mai aproape de generaţiile viitoare, căutându-se în acelaşi timp cea mai bună modalitate prin care Elton John va putea să evolueze în universul realităţii virtuale.



Într-un interviu acordat revistei Music Week, soţul şi managerul său David Furnish a declarat despre metavers: "Va fi o mare piaţă nouă pentru descoperirea muzicii. O analizăm îndeaproape, dar cu atenţie. Elton a fost oarecum ca un avatar toată viaţa, aducând unele lucruri (noi) şi renunţând la altele, făcând schimbări şi mergând înainte".



Echipa din spatele "Omului rachetă" promovează deja muzica lui în rândul generaţiilor mai tinere, peste 50% din catalogul artistului fiind consumat de persoane cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani.



Fără îndoială, mulţi dintre aceşti fani au venit în urma colaborării dintre Elton John şi Dua Lipa pe "Cold Heart" în urma căreia interpretul hitului "Tiny Dancer" a reuşit performanţa de a avea o melodie de top 10 în "şase decenii diferite".



"Este greu să obţii toate datele pe care le doreşti de la companiile de streaming, dar pe Spotify în special, 58% din muzica lui Elton este acum consumată de tineri cu vârste între 18-35 de ani. Este absolut tot ceea ce ne-am dorit şi am sperat. Acesta este motivul pentru care Elton a spus întotdeauna că apreciază oportunitatea oferită de "The Lion King", de aceea am făcut ceva precum "Gnomeo And Juliet" în urmă cu 10 ani, pentru a menţine în viaţă melodiile din catalogul lui şi pentru a le introduce unei noi generaţii", a declarat David Furnish.



De asemenea, artistul britanic se alătură vedetei pop americane Britney Spears pentru single-ul ei de revenire, "Hold Me Closer", o versiune reînnoită a hitului din 1971 al lui Elton John "Tiny Dancer".



În plus, un nou documentar Disney+ intitulat "Goodbye Yellow Brick Road", se apropie de lansarea în streaming, moment ce va coincide cu ultimul concert al lui Elton John în Statele Unite, pe Dodger Stadium din Los Angeles, la 20 noiembrie.



"Disney+ are 138 de milioane de abonaţi, oferă oportunitatea de a ajunge la un public larg şi de a marca o etapă importantă pentru Elton şi industrie", a declarat Furnish, adăugând: "Nu cred că va mai exista vreodată un alt Elton John".

sursa agerpres

ŞTIRILE ZILEI