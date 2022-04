VIDEO Elon Musk va plăti 44 miliarde de dolari pentru achiziţionarea Twitter

Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a ajuns luni la un acord privind achiziţionarea platformei de socializare Twitter Inc pentru 44 miliarde de dolari, transmite Agerpres, care citează Reuters.

Twitter Elon Musk / FOTO: shutterstock.com

După anunţarea informaţiei acţiunile Twitter au urcat cu aproximativ 6%.



Discuţiile privind finalizarea acordului, care săptămâna trecută părea nesigur, au accelerat în weekend după ce Musk i-a încântat pe acţionarii Twitter cu detaliile financiare ale ofertei sale.



Sub presiune, Twitter a început să negocieze cu Musk achiziţionarea companiei la preţul propus de 54,20 dolari pe acţiune. Acest preţ reprezintă o primă de 38%, comparativ cu cotaţia înregistrată la data de 1 aprilie, ultima zi înainte ca Musk să provoace o surpriză prin anunţul că a acumulat o participaţie de peste 9% la platforma de socializare Twitter.



În urma tranzacţiei Twitter nu va mai fi o companie publică, aşa cum era de la Oferta Publică Iniţială din 2013.



"Libertatea de exprimare este temelia unei democraţii funcţionale, şi Twitter este piaţa oraşului digitală unde sunt dezbătute problemele vitale pentru viitorul umanităţii", se arată într-un comunicat al şefului Tesla.



Elon Musk, care este la rândul său un utilizator frecvent al Twitter, are 80 de milioane de utilizatori şi a folosit Twitter pentru a face mai multe anunţuri care au influenţat pieţele financiare.



În ultima vreme, Elon Musk a criticat platforma de socializare şi politicile sale. Potrivit lui Elon Musk, Twitter subminează democraţia prin eşecul de a adera la principiile libertăţii de exprimare.



Musk, care este şi fondator şi director general la compania de rachete SpaceX, precum şi la start-up-ul Neuralink sau la firma de infrastructură The Boring Company, este, teoretic, cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de Bloomberg la peste 300 de miliarde de dolari.

ŞTIRILE ZILEI