Elon Musk sare în ajutorul Ucrainei și răspunde prompt la cererea unui oficial de la Kiev de a pune la dispoziție sateliții Starlink

"În timp ce voi încercați să colonizați Marte - Rusia încearcă să ocupe Ucraina! În timp ce rachetele voastre aterizează cu succes din spațiu - rachetele rusești atacă populația civilă din Ucraina! Vă rugăm să ne furnizați stații Starlink și să le cereți rușilor să ia poziție față de această situație", a transmis Fedorov.

"Serviciul Starlink este acum activ în Ucraina. Mai multe terminale sunt pe drum", a răspuns Musk.

