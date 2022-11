Elon Musk oferă amnistie generală conturilor de Twitter suspendate, după ce a făcut un sondaj de opinie. Există temeri că platforma va deveni astfel un "motor al radicalizării"

„Să acorde Twitter o amnistie generală conturile suspendate, cu condiția ca ele să nu fi încălcat legea sau să nu fi făcut spam grosier?”, a scris Musk de pe contul său de Twitter, fără să precizeze ce înseamnă încălcarea legii.

Sondajul a înregistrat peste 3,1 milioane de voturi și a avut un procent de răspunsuri DA de 72.4% și doar 27,6% NU, așa că excentricul miliardar a anunțat că amnistierea conturilor suspendate începe săptămâna viitoare.

"Oamenii au vorbit. Amnistia începe săptămâna viitoare. Vox Populi, Vox Dei" - a postat Musk.

The people have spoken. Amnesty begins next week. Vox Populi, Vox Dei.

Printre conturile suspendate pe Twitter sunt cel al fostului consilier al lui Donald Trump, Steve Bannon, al comentatoarei politice de dreapta britanice Katie Hopkins și al lui David Duke, fostul lider al grupării Ku Klux Klan.

Anunțul lui Musk a venit la câteva zile după ce a restabilit contul lui Trump, precum și conturile psihologului canadian Jordan Peterson, fostului kickboxer profesionist Andrew Tate – ale cărui opinii misogine extreme au dus la interzicerea contului său în 2017 – și contul rapperului american Ye, fostul Kanye West, care a fost sancționat luna trecută pentru că a postat comentarii antisemite.

Și în cazul lui Donald Trump, Musk a făcut un sondaj pe platformă, al cărui rezultat i-a fost favorabil fostului președinte. "Poporul s-a exprimat. Trump va fi restabilit, Vox Populi, Vox Dei", a scris Elon Musk pe propriul cont de Twitter.

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv