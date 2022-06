Elon Musk le cere angajaților Tesla să revină fizic la serviciu

"Dacă nu vii, vom presupune că ai demisionat", mai scrie în documentul intern care ar fi fost trimis de CEO-ul firmei.

Agenția Reuters afirmă că nu a putut confirma autenticitatea sa iar Tesla nu a dorit să ofere comentarii privind informația.

While all CEOs would love to get their workers back to the office, $TSLA huge success over the past few years has made TSLA one of the most coveted places in the world to work. This gives @elonmusk unique power to command the troops to return to the office.https://t.co/ucPT4SObXz