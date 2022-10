Elon Musk, furtună pe Twitter după ce a scris că victoria pentru Ucraina este puțin probabilă într-un "război total". "Dacă vă pasă de poporul Ucrainei, căutați pacea". Medvedev: Bravo, Elon Musk!

Mesajul lui Elon Musk / FOTO: twitter.com/elonmusk

"Rusia a trecut la mobilizare parțială. Vor trece la mobilizarea totală de război dacă Crimeea se va afla la risc. Bilanțul morților de ambele părți va fi devastator", a scris Elon Musk pe Twitter.

"Rusia are o populație de 3 ori mai mare decât a Ucrainei, deci victoria pentru Ucraina este improbabilă într-un război total", a ținut să calculeze Musk.

"Dacă vă pasă de poporul ucrainean, trebuie căutată pacea", a conchis el, adoptând practic nota de propagandă lansată de trollii angajați de Kremlin pentru a influența opinia publică încă de la declanșarea războiului.

Russia is doing partial mobilization. They go to full war mobilization if Crimea is at risk. Death on both sides will be devastating.



Russia has >3 times population of Ukraine, so victory for Ukraine is unlikely in total war. If you care about the people of Ukraine, seek peace. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

Musk a lansat și un sondaj cu, probabil, condițiile unei păci, în viziunea afaceristului: noi chemări la vot în regiunile anexate - "Rusia pleacă dacă aceasta este voința poporului", "Crimeea parte din Rusia, cum a fost din 1783 (până la greșeala lui Hrușciov)", surse de apă către Crimeea asigurate, Ucraina rămâne neutră.

Ukraine-Russia Peace:



- Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.



- Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).



- Water supply to Crimea assured.



- Ukraine remains neutral. — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2022

În replică, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a întrebat simplu: Care Elon Musk vă plăcea mai mult? Opțiunile de răspuns: Cel care sprijină Ucraina / Cel care susține Rusia.

Which @elonmusk do you like more? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 3, 2022

O reacție dură a venit din partea ministrului Afacerilor Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba.

"Cei care propun ca Ucraina să renunțe la propriul popor și la propriul teritoriu - probabil ca să nu lovească ego-ul rănit al lui Putin sau pentru a salva Ucraina de la suferință - trebuie să înceteze să mai folosească cuvântul 'pace' ca eufemism pentru 'a lăsa rușii să ucidă și să violeze mii de ucraineni nevinovați și să acapareze și mai mult pământ'", a tradus și a explicat Kuleba mesajul lui Elon Musk.

Those who propose Ukraine to give up on its people and land — presumably not to hurt Putin’s bruised ego or to save Ukraine from suffering — must stop using word “peace” as an euphemism to “let Russians murder and rape thousands more innocent Ukrainians, and grab more land”. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 3, 2022

"Salutări, Elon Musk", a transmis Dimitri Medvedev, fost președinte al Rusiei, care a menținut un discurs agresiv, virulent și pro-Putin de la declanșarea invaziei.

Medvedev nu se dezminte nici acum, cu toată identificarea lui Musk cu linia de propagandă a Kremlinului.

"Cu toate acestea, agentul din umbră și-a pierdut acoperirea. Merită un nou rang, repede", a scris ironic Medevedev.

"În următorul său tweet va spune că Ucraina este un stat artificial. Anticipez…", râde Medvedev.

Kudos to @elonmusk! However, the shadowy agent has lost the cover. Deserves a new rank, fast.

His next tweet will run like, Ukraine is an artificial state. Anticipating… — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 3, 2022

Mai puțin protocolar, într-o linie a unui alt discurs, în care Kremlinul e permanent luat peste picior, consilierul prezidențial Oleksii Arestovych, fost ofițer în serviciile de informații ale Ucrainei, a rezolvat situația cu umor, prelucrând o fotografie mai veche, de la arestarea omului de afaceri Viktor Medvedchuk, predat rușilor în cel mai mare schimb de prizonieri, de acum două săptămâni.

"Lucrăm rapid", a scris el în descrierea pozei.

