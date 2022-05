Elon Musk a anunțat că utilizarea Twitter ar putea presupune un mic cost pentru firme si guverne

Elon Musk, director general al Tesla Inc și SpaceX, a anunțat în urmă cu două săptămâni că a ajuns la un acord privind achiziţionarea platformei de socializare Twitter Inc pentru 44 miliarde de dolari.

În urma tranzacţiei, Twitter nu va mai fi o companie publică, aşa cum era de la Oferta Publică Iniţială din 2013.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users