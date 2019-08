Eliza G, marea câștigătoare a festivalului Cerbul de Aur EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Eliza G și-a lansat primul single în 2009. „Sunt dependentă de pop, electro-rock și acustic. Acesta este stilul meu", spunea recent artista.

Concurenta Sara De Blue, din Austria, a convins juriul care a răsplătit-o cu premiul I în valoare de 15.000 de euro.



Şi Ralf Eilands din Letonia, care a interpretat piesa Loredanei “Apa” într-un mod inedit, a fost pe placul juriului. Artistul a urcat pe podium şi a ocupat locul al doilea. Premiul primit se ridică la 10.000 de euro.

Un moment cu totul special în cea de-a treia seară a festivalului a fost spectacolul oferit de Corina Chiriac. Cu ocazia recitalului, artista a sărbătorit 50 de ani de carieră. Corina Chiriac este şi ea deţinătoare a unui premiu la una dintre primele ediţii ale Festivalului.

Seara s-a încheiat cu mult aşteptatul concert marca Ronan Keating. Timp de aproape o oră, celebrul cântăreț irlandez a ridicat în picioare spectatorii din Piaţa Sfatului.

De pe scenă, Ronan Keating a mărturisit că, în drum spre Braşov, a avut parte de o experiență de care s-a temut foarte mult. Ca să evite aglomeraţia de pe şosele, a închiriat un avion cu care a zburat deasupra Carpaţilor. Vedeta festivalului a fost, astfel, primul pasager care aterizează pe pista Aeroportului Internaţional Braşov-Ghimbav.

„Băieții din banda mea au venit aici ieri (vineri - n.r.), dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina de la București, așa că eu am zis: N-o să fac asta! Am închiriat un avion și am zburat azi, mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-aș fi imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților", a mărturisit Ronan Keating, la mijlocul recitalului său. „E magnific, e frumos, dar mie mi-a fost atât de frică!", a adăugat el.

„Am avut însă un pilot foarte abil, umitor și m-a dus într-un tur. Dar la un moment dat, a decis să încline avionul într-o parte ca eu să pot privi mai bine munții", a povestit Ronan Keating. „N-a fost o idee bună!", a continuat el râzând. „Dar iată-mă aici, teafăr și nevătămat!", a mai spus Keating înainte de a încheia cu o glumă: „Aveți cu adevărat o țară frumoasă, e magnifică, am fost încântat să o văd din văzduh azi!", a afirmat el, completând apoi: „Am avut ochii închiși aproape tot timpul zborului!".

ŞTIRILE ZILEI