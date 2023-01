Elisabeta Lipă, la TVR INFO: Antrenorul nu este un călău care vine și te mână de la spate, el este pus acolo să te ajute, să te sprijine

Nu știu ce se întâmplă la alții, că eu am învățat să mă uit în primul rând în grădina mea. La noi nu există violență. Un singur caz dacă va exista, acel antrenor, în mandatul meu, cu siguranță, nu va mai fi în sportul de înaltă performanță, pentru că nu poți să faci performanță cu bătaie, sub presiune. Performanța, da, cere sacrificii enorme, dar merită să faci toate sacrificiile de pe lume. Eu asta le spun și sportivilor mei, uitați-vă la mine! Am făcut 24 de ani de sport la cel mai înalt nivel, vă rog fixați-vă obiective să mă depășiți, a spus Elisabeta Lipă, la TVR INFO.

Este greu, dar nu imposibil. Când îți propui un asemenea obiectiv, altfel îți ies antrenamentele zi de zi. Antrenamentul, eu am învățat că, oricât de greu ar fi, trebuie să-l faci cu voie bună, cu zâmbetul pe buze. Antrenorul nu este un călău care vine și te mână de la spate, el este pus acolo să te ajute: să îți dezvolți tehnica, când îți este greu să fie lângă tine, pentru că mama, tata, fratele, sora, soțul, soția nu sunt lângă tine acolo, el este sprijinul tău. El trebuie să aibă o comunicare foarte bună cu sportivul pe care îl antrenează, iar sportivul să fie corect cu antrenorul, a mai adăugat președintele Federației Române de Canotaj.

Elisabeta Lipă (57 ani) este una dintre cele mai valoroase și cunoscute sportive din istoria sportului românesc. A fost declarată de federația internațională de specialitate cea mai bună canotoare a secolului XX, după ce a concurat la șase olimpiade consecutive și a cucerit opt medalii olimpice.

