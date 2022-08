Elevii au participat la Școala de vară de la Măgurele și-au descoperit pasiunea pentru cercetare și știință

David a fost și la ediția de anul trecut. Atunci a prins pasiunea pentru spectroscopie. Deși are de gând să urmeze o facultate din Franța, școala de vară de la Măgurele i-a clarificat deja viitorul.

David Ducu elev, Colegiul Național Ion C Brătianu, Pitești: Am fost și anul trecut la această școală de vară și mi-a lămurit unele din dubii. Nu eram sigur înainte dacă se face cercetare serioasă în țară și am văzut cu ochii mei că da, se face și sunt oameni chiar pasionați, și avem și aparatură.

Andrei a intrat, tot anul trecut, în laboratoarele Institutului de Fizica Pământului. A construit, cu alți colegi, o machetă a unei clădiri și i-a studiat comportamentul la cutremur. Acum s-a întors pentru un nou proiect de cercetare. Îi cunoaște deja pe profesioniștii de acolo și ar vrea să le fie coleg.

Andrei Iatagan, elev, clasa a XII-a, Colegiul Național Grigore Moisil, București: Iau în considerare destul de serios să mă alătur lor în viitor.

Vrei să ramai în țară sau vrei să rămâi în țară?

Andrei Iatagan, elev, clasa a XII-a, Colegiul Național Grigore Moisil, București: Doresc să rămân în țară, pentru a-mi continua studiile și pentru a lucra apoi.

Cei 80 de elevi înscriși la Școala de Vară din acest an vor avea ca teme, între altele, senzori wireless, simularea unei misiuni spațiale, seismologie sau transformarea luminii în sunet. Timp de două săptămâni, vor fi colegi cu cercetătorii din laboratoare și vor fi îndrumați de 38 de profesori.

Mihai Straticiuc, șef departament Fizicã Nuclearã Aplicată: Avem de la fiecare ediție elevi care au devenit studenți ai Facultății de Fizică, amplasată tot aici, în Măgurele și deja avem și foști elevi ai școlii de vară care ne sunt colegi în institute, cel puțin ca tineri practicanți.

Laurențiu Caramete, șef laborator Institutul de Științe Spațiale: Speranța noastră, și a mea, în mod personal, este ca o parte din ei vor avea această șansă de a studia, de a lucra în afară, dar după aceea să se întoarcă.

Sebastian Ioan Burduja, ministrul Cercetării, Inovãrii și Digitalizãrii: Să-i reîndrăgostim pe români de știință și tehnologie și în special pe tineri. Asta înseamnă că avem grijă de cea mai importantă resursă, fără de care cercetarea românească nu există, și anume oameni.

Mulți dintre elevii participanți sunt de la licee din țară care nu au șansa unor laboratoare moderne.

Ioana Fidel, cercetător, Institutul de Fizicã și Inginerie Nucleară Horia Hulubei: În felul asta pot și ei să descopere laboratoare de cercetare și să-i încurajăm să urmeze o facultate. Sunt elevi foarte buni în licee care nu au dotări foarte impresionante. Am avut la ediția din 2019 un elev care a spus că eu nu sunt capabil să fac o facultate, iar astăzi elevul respectiv este student la Politehnica.

La toate edițiile de până acum au participat peste 300 de liceeni.

