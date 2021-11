Elevii Academiei de Informatică Braşov, locul I la Olimpiada Internațională de Robotică 2021

Echipa RoDroids - academia de Informatică Brașov / FOTO: Facebook

Potrivit unui comunicat remis Agerpres echipa RoDroids, formată din trei liceeni - David Ignat, Dora Glavan şi Paul Vartolomei - a participat, anul acesta, la prestigioasa competiţie internaţională de robotică şi soluţii inovative cu proiectul BattAiry, care oferă o metodă de a stoca sub formă de aer comprimat energia în exces generată de sursele regenerabile, adaptând moderna tehnologie CAES pentru gospodării individuale.



Competiţia din acest an, ajunsă la ediţia a XVIII-a şi a noua la care participă echipe româneşti, a avut anul acesta loc online, anul viitor urmând să se desfăşoare fizic în Germania.



În acest an, la etapa internaţională s-au calificat peste 200 de echipe din 65 de ţări.



Tema ediţiei 2021 a WRO a fost "Powerbots - The future of Energy", prin care echipele au fost provocate să găsească soluţii robotice inovative pentru una dintre problemele actuale legate de stocarea energiei şi utilizarea acesteia în transporturi.



La faza naţională a competiţiei, Inventronica a participat cu 2 echipe: RoDroids - nivel liceu şi RoboGeţii - nivel gimnaziu, ambele fiind câştigătoare la categoria lor de vârstă.



Fondul Ştiinţescu este un program naţional de finanţare pentru proiecte educaţionale în domeniul STEAM (Ştiinţă, tehnologie, inginerie, artă şi matematică) care stimulează curiozitatea şi încurajează pasiunea în aceste domenii a copiilor şi tinerilor între 6 şi 18 ani.

