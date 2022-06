Elena Udrea spune că judecătorii care i-au respins contestația în dosarul Gala Bute au fost amenințați cu închisoarea. Avocatul ei: Acuzații grave, care trebuie probate

Pe holul Curții de Apel din Sofia, imediat după decizia instanței bulgare, Elena Udrea a trecut la critici și amenințări la adresa justiției din România. Ținta clară sunt judecătorii de la Curtea Supremă care i-au respins contestația pentru pedeapsa cu închisoare în dosarul Gala Bute.

ELENA UDREA: Vom vorbi în curând despre ce s-a întâmplat pe 7 aprilie, dacă este adevărat că pe 7 aprilie doi judecători din completul care a pronunţat decizia împotriva mea au fost chemaţi la Parchetul General şi ameninţaţi cu puşcăria dacă îmi admit contestaţia. Vom vorbi despre asta. 7 aprilie, ziua în care s-a pronunţat decizia în cazul meu.



Sunt acuzații grave, care trebuie în primul rând probate, susține chiar avocatul fostului ministru.



VERONEL RĂDULESCU: Eu nu am discutat cu doamna Udrea personal, ca să am posibilitatea să-mi furnizeze astfel de informaţii. Am aflat şi eu din presă, am avut şi o scurtă discuţie cu dumneaei, dar nu vreau să fac speculaţii pe această temă, probabil că declaraţiile în legătură cu aceste aspecte vor fi făcute de dumneaei personal, dacă ştie ceva şi se bazează pe ceva.

UPDATE Elena Udrea va fi extrădată în România, unde are de ispășit șase ani de închisoare cu executare. Prima reacție a Elenei Udrea: Nu există justiție pentru mine. Explicațiile judecătorilor bulgari



În procedura de extrădare primul pas îl face instanța bulgară, care trimite o notificare. În baza acesteia, Poliția Română și autoritățile bulgare stabilesc ziua de predare a fugarei. Elena Udrea va fi preluată sub escortă din Bulgaria și dusă la penitenciar. Partea bulgară susține că a decis extrădarea, pe motiv că în țară ar mai avea o cale de atac.



HRISTO BOTEV, avocatul Apărării: Celelalte motive au fost că, în ciuda faptului că România are probleme cu centrele de detenţie, în acest caz particular este vorba de secţia pentru femei a închisorilor, iar partea română a oferit garanţii că nu va fi umilită sau tratată inuman.



Nici mărturia juristei Ingrid Mocanu, în prezent consilieră la Ministerul Justiției, nu a convins instanța bulgară să refuze extrădarea. Aceasta a declarat în fața judecătorilor că a fost colegă de celulă cu Elena Udrea la penitenciarul de femei Târgșor.

