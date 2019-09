Elena Udrea, prima înfățișare la Curtea de Apel de când a revenit în țară

Elena Udrea / FOTO: GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO, https://foto.agerpres.ro

Elena Udrea a declarat, la ieșirea de la Curtea de Apel București, că se bucură foarte mult pentru că s-a putut întoarce în țară și se va prezenta la toate termenele din proces.

„Mă voi prezenta la toate termenele, mă bucur mult că sunt acasă, mi-am dorit să fiu acasă și sunt fericită că am putut să vin. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre bine în România(...) Am alte lucruri de făcut, îmi este bine așa. Nu îmi este teamă, dovadă că sunt aici. Știe toată lumea de ce am plecat din Costa Rica. (...) Responsabilitățile pe care le am acum sunt mai mari decât cele doar pentru mine. Eu cred că lucrurile sunt în schimbare spre normalitate în țara aceasta, inclusiv în justiție. Pot să spun că lucrurile ușor-ușor vor intra în logica lor de normalitate”, a declarat Elena Udrea.

Elena Udrea s-a prezentat joi la Curtea de Apel București, fost ministru al Turismului având înfățișare în procesul privind finanțarea campaniei electorale din 2009, în care este acuzată de luare de mită și spălare de bani.

La termenul din 13 iunie, în dosarul finanțării campaniei electorale din 2009, în care sunt acuzați Elena Udrea, Ioana Băsescu și Dan Andronic, completul de judecată a anunțat amânarea procesului din motive obiective.

Astfel, judecătorul s-a pensionat și cauza va fi judecată de un alt complet joi, 12 septembrie.

