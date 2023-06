El Niño a început. Ce înseamnă acest fenomen meteo care îi sperie pe experți

Fenomenul meteorologic, denumit El Niño, a început deja în Oceanul Pacific

Oamenii de știință se tem că acest eveniment meteo va determina trecerea de o etapa cheie de încălzire de 1,5 C. De asemenea, va afecta vremea pe întreaga planetă, aducând potențial secetă în Australia, mai multe ploi în sudul SUA și slăbirea musonului din India. El Niño va dura probabil până primăvara viitoare, după care efectele sale se vor reduce.

De luni de zile, cercetătorii au fost din ce în ce mai îngrijorați că un eveniment El Niño urma să apară în Oceanul Pacific. „Acum crește, au existat semne în predicțiile noastre de câteva luni, dar se pare că va atinge vârful la sfârșitul acestui an în ceea ce privește intensitatea”, a declarat Adam Scaife, șeful predicțiilor pe termen lung la Biroul Meteorologic al Marii Britanii. „Un nou record pentru temperatura globală anul viitor este cu siguranță plauzibil. Depinde cât de mare se dovedește a fi El Niño. Un El Niño mare la sfârșitul acestui an duce la șanse mari de a avea un nou record de temperatură globală în 2024”, a explicat Adam Scaife.

Acest fenomen natural este cea mai puternică fluctuație a sistemului climatic de pe Pământ. Oscilația sudică El Niño, sau ENSO, așa cum este numită, are trei faze diferite: caldă, rece sau neutră.

Faza fierbinte, numită El Niño, are loc la fiecare doi până la șapte ani și generează ape calde ieșind la suprafață în largul coastei Americii de Sud și răspândindu-se peste ocean împingând cantități semnificative de căldură în atmosferă. Anii record de căldură, inclusiv 2016, au loc de obicei în anul de după un eveniment El Niño puternic.

Agențiile meteorologice din întreaga lume folosesc criterii diferite pentru a decide apariția aceastei faze fierbinți. Pentru oamenii de știință din SUA, definiția cere ca oceanul să fie cu 0,5°C mai cald decât în ​​mod normal timp de o lună; atmosfera să arate că răspunde la această căldură și trebuie să existe dovezi că evenimentul persistă.

Aceste condiții au fost îndeplinite în luna mai. Administrația Națională pentru Oceane și Atmosfere din SUA (NOAA) a declarat că „sunt prezente condițiile El Niño”. Michelle L'Heureux, om de știință la NOAA, a explicat: „Acesta este un semnal foarte slab. Dar credem că începem să vedem aceste condiții și că ele vor continua să se intensifice. Valoarea noastră săptămânală este de fapt 0,8 C în săptămâna trecută, adică și mai puternică”.

Cercetătorii cred că acest eveniment are o șansă de 84% să depășească puterea moderată până la sfârșitul acestui an. Ei spun, de asemenea, că există o șansă din patru ca acest eveniment să depășească 2 grade Celsius la apogeu, ceea ce ar însemna un „super El Niño”.

Îngrijorările sunt cu atât mai mari, cu cât impactul El Niño se va resimți peste tot. Cercetătorii se așteaptă la condiții meteorologice mai uscate în Australia și părți ale Asiei, cu potențiala slăbire a musonului în India. Statele din sudul SUA vor fi probabil mai umede iarna viitoare. El Niño întărește în mod normal condițiile de secetă din Africa.

Nu sunt de neglijat nici costurile umane și economice generate de acest fenomen meteo. El Niño puternic din 1997-98 a costat peste 5 trilioane de dolari, cu aproximativ 23.000 de morți din cauza furtunilor și inundațiilor.

În plus, experții spun că este posibil ca versiunea 2023 a El Niño să fie mult mai puternică decât cea din 2016. Temperaturile globale se situează în prezent în jurul valorii de 1,1 C peste media în perioada 1850-1900. Dar un eveniment El Niño ar putea adăuga până la 0,2 C la această cifră, împingând lumea într-un teritoriu de temperatură neexplorat și aproape de a sparge limita simbolică de 1,5 C, un element cheie al acordului climatic de la Paris.

Un articol de Arina Delcea

