Piramida lui Sneferu și Piramida Roșie se află în necropola de la Dahshur, situată la 40 de kilometri sud de Cairo. Piramida lui Sneferu, numită și "cea îndoită", este considerată o fază de tranziție în arhitectura faraonilor.

Au mai fost scoase la lumină sarcofage din piatră, argilă și lemn. Unele conțineau mumii și măști funerare.

Mustafa Waziri, președintele Consiliului Suprem al Antichităților: "Obiectele nu au fost gasite în mormânt, ci în dărâmături. Am să vă spun un secret. Când am recuperat artefactele am descoperit că este o zonă foarte bogată în morminte ascunse, aşa că am decis ca luna viitoare să începem propriile săpături."

Egiptul speră că noile descoperiri vor crește veniturile din turism, după ce sectorul cel mai important al economiei a fost grav afectat de evenimentele politice declanșate după revolta din 2011.

