Șeful mercenarilor Wagner le cere deținuților care vor lupta în Ucraina să nu violeze localnice și să nu facă sex cu animale. „În șase luni veți pleca acasă, după ce veți fi grațiați”

Oferta le-a fost făcută condamnaților dintr-un lagăr de prizonieri din centrul Rusiei de către Evgheni Prigojin, supranumit „Bucătarul lui Putin”, magnatul care deține Grupul de mercenariat Wagner. Luptătorii grupului au fost acuzați de crime de război în Ucraina și Siria.

„În șase luni veți pleca acasă, după ce veți fi grațiați”, le-a spus Prigojin deținuților. „Nu există niciun pericol de a reveni la închisoare.” Însă cei care refuză să lupte după sosirea în Ucraina, vor fi clasificați drept dezertori, le-a spus el. „Și apoi vor fi împușcați”.

Prigojin a spus că luptătorilor Wagner li s-a interzis să bea sau să consume droguri în timp ce se aflau pe front. El a mai spus că li s-a interzis „contactul sexual cu localnice, cu flora, fauna, bărbați, oricine”. Forțele ruse au fost acuzate că au violat ucrainence în orașele ocupate.

English subtitles for the video of #Russia|n oligarch Prigozhin, who is close to Putin & runs the Wagner private military company, pitching to prison inmates, while trying to recruit them for his PMC to deploy in the #war against #Ukraine:



Via @kozako01 pic.twitter.com/TwCQ0Ok4yz