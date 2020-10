Efectul Brexit: Punct vamal ridicat într-un sat medieval EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link:

Biserica medievală St Mary este un simbol al acestei comunități din sudul Angliei și până de curând era înconjurată de stejari seculari și câmpuri verzi.

Acum însă, liniștea acestei comunități bucolice este stricată de betoniere și camioane care lucrează de zor la un punct vamal și o parcare suficient de mare pentru 2 mii de camioane. Un proiect despre care locuitorii nu știau nimic.

Sharon Swandale, localnică din Kent: Prima oară am aflat când am văzut un indicator care ne anunţa că s-au închis mai multe căi de acces. Am făcut o mică anchetă despre aceste lucrări şi am descoperit că este un proiect guvernamental să ridice o vamă.

Sharon, care locuiește într-un sat, învecinat vede turla bisericii St Mary din curte și făcea până acolo cel mult 20 de minute pe jos. Acum trebuie să se suie în mașină pentru un ocol de 6,5 km.

Această zonă supranumită Grădina Angliei este situată între Canalul Mânecii și portul Dover, principalele căi de acces dinspre Europa și pe unde trec anual 4 milioane de camioane cu mărfuri.

Cele mai multe vor face acum vama la Sevington.

Paul Bartlett, consilier local din Kent: Sper să creeze 300 de locuri de muncă, au şi un bun program de ucenicie care ar putea ajuta tinerii să înceapă să se perfecţioneze într-o carieră.

Acest teren de 11 hectare este doar unul din totalul de 10 identificate de guvern în toată Anglia pentru a ridica puncte vamale și alte elmente de infrastructură care să corespundă noii relații cu Uniunea Europeană

ŞTIRILE ZILEI