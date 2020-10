Efectele distanţării fizice asupra sănătăţii mintale

Odată cu apariţia virusului SAR COV 2, fiecare zi a devenit o sursă de stres din foarte multe puncte de vedere. Strânsul mâinii în semn de salut, îmbrăţisările de rămas bun sau bătăile pe umăr în semn de încurajare, gesturi absolut normale până la instaurarea pandemiei, s-au transfromat în motive de îngrijorare şi într-un motiv de permanentă negociere a limitelor personale. În luna iunie, câteva sute de epidemiologi şi experţi în boli infecţioase intervievaţi de jurnalştii de la The New York Times au declarat că va trece mai bine de un an până când se vor simţi confortabil să îmbrăţişeze un prieten sau să îi strângă mâna.