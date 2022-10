Edward Iordănescu, optimist în privința calificării la Euro 2024: Putem să atacăm primul loc

Edward Iordănescu, optimist în privința calificării la Euro 2024

"Suntem într-un proces de culegere de informaţii în ceea ce le priveşte pe adversarele noastre. Dar pot să spun că am încredere că echipa naţională are şansa ei, o şansă importantă, o şansă mare pentru a merge la turneul final. Este o grupă echilibrată, în care se pot câştiga puncte, dar se pot şi pierde. E o grupă semnificativ mai de preferat decât alte grupe din trecut care arătau groaznic pentru noi. Trebuie să privim cu încredere şi optimism grupa, pentru că puteam să nimerim mult mai rău. Asta e realitatea. Depindem de noi, avem o şansă să mergem la EURO, dar asta nu înseamnă că nu va fi o luptă. Trebuie să ţintim cât mai sus, trebuie să ne uităm la cele două locuri care califică, şi nu doar la locul 2. Da, acum Elveţia ne este superioară din multe puncte de vedere, dar nu înseamnă că nu putem obţine rezultate chiar împotriva ei şi chiar să atacăm primul loc. Sincer o spun, după calculele hârtiei, locul 2 pare mai accesibil. Asta înseamnă o luptă acerbă cu Israel, Kosovo şi Belarus", a spus el.

"Elveţia este o selecţionată obişnuită cu turneele finale în ultima perioadă şi care are o reputaţie solidă. Calculele hârtiei o arată ca favorită la câştigarea grupei, dar asta nu înseamnă că nu ne vom juca şansa. Mergem cu gândul la obiectivul de a ne califica la turneul final. Jucătorii au încrederea mea necondiţionată... singura condiţie este aceasta de atitudine şi mentalitate... Iar eu am încredere că putem să ne ducem la un turneu final. Nu putem să scoatem din ecuaţia calificării nici Kosovo şi nici Belarus, cu atât mai puţin Israelul. Fiecare are şansa ei pentru a merge mai departe, dar noi trebuie să începem să confirmăm şi să ne ridicăm nivelul. E foarte important, chiar capital, ca jucătorii noştri să se impună la cluburi şi să aibă continuitate, iar când vin la naţională să vină cu parametri foarte buni şi cu un fond de încredere solid", a adăugat selecţionerul.

Iordănescu susţine că victoria cu 2-0 obţinută de campioana Israelului, Maccabi Haifa, în meciul cu Juventus Torino în Champions League îl pune în gardă, ţinând cont că aceasta a avut marţi seara în componenţă 6 internaţionali.

"Campioana Israelului (n.r. - Maccabi Haifa) a avut ieri în componenţă (n.r. - în meciul din Champions League cu Juventus câştigat cu 2-0) patru internaţionali la start, iar apoi au mai intrat încă doi. Am vrea să avem şi noi astfel de experienţe, să jucăm în cupele europene, în Liga Campionilor. E o experienţă fantastică. Ne uităm cu invidie la ei, asta e realitatea. Dacă adversarii noştri au jucători în Champions League, noi trebuie să construim o echipă de Champions League. Noi putem să arătăm solid, să arătăm o mentalitate puternică şi spirit, cum am arătat în partidele din septembrie. Am arătat lucruri în jurul cărora putem construi, dar pentru asta e nevoie de continuitate şi de determinare. Este un nivel sub care nu mai avem voie să coborâm, prezenţa la naţională, atitudinea şi devotamentul trebuie să fie necondiţionate", a explicat tehnicianul, conform Agerpres.

În opinia selecţionerului, actuala generaţie de la echipa naţională merită încrederea tuturor.

"Să luăm campania de calificare la EURO 1992, am terminat pe locul 3 atunci şi dacă 'omoram' acea generaţie nu mai venea Mondialul din '94. Deci hai să dăm suport acestor jucători, să vedem lucrurile bune din ultima perioadă, să încercăm să reparăm lucrurile mai puţin bune, să atragem de partea noastră eficienţa şi să mergem la Campionatul European. Suporterii trebuie să aibă încredere în prima reprezentativă şi în potenţialul ei pentru că jucătorii au arătat potenţial. Suporterii echipei naţionale iubesc echipa naţională, iubesc fotbalul şi nu au altă echipă naţională. Aşadar dacă vin alături de naţională, aşa cum au făcut-o necondiţionat în ultima perioadă, sunt convins că avem o altă şansă pentru succes", a afirmat acesta.

Toţi jucătorii români au şanse de a fi convocaţi

Edward Iordănescu a subliniat faptul că toţi jucătorii români au şanse de a fi convocaţi la prima reprezentativă.

"Oricine are o şansă să vină la naţională. Pe Erik Bicfalvi îl cunosc foarte bine, el a arătat eficienţă în ultima perioadă, îi cunosc foarte bine profilul, deci oricine are şanse. Uşile sunt deschise pentru toată lumea. Şi pentru Maxim şi Mitriţă, normal. Absenţa lor a făcut parte din strategia mea de selecţie. În acelaşi timp, nu doar raportat la ei, ci în general, am vrut să dau un mesaj clar pentru mentalitate, spirit şi atitudine. Am spus că îmi doresc jucători care vin şi dau totul pentru naţională necondiţionat. Nu poţi să vii cu jumătăţi de măsură, vii 100% sau mai bine nu te prezinţi", a precizat el.

Referitor la faptul că România nu recunoaşte statul Kosovo, a cărui reprezentativă este adversara "tricolorilor" în preliminarii, Edward Iordănescu a menţionat că Federaţia Română de Fotbal discută în acest sens cu Guvernul României.

"Acest subiect iese din sfera mea de activitate. Există deja un canal de discuţie între Federaţia Română de Fotbal şi Guvern. Cu siguranţă că vor fi anumite concluzii. Ne dorim să jucăm acasă cu suporterii noştri în tribune. Mai mult în momentul de faţă nu pot să spun pentru că nu stăpânesc această situaţie", a mai spus Iordănescu.

România, în grupa I

Prima reprezentativă a României a fost repartizată în Grupa I a preliminariilor Campionatului European din 2024, alături de Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra, în urma tragerii la sorţi efectuate, duminică, la Frankfurt.w

Echipa naţională va începe preliminariile EURO 2024 cu un meci în deplasare, cu Andorra (25 martie 2023, ora 21:45), şi le va încheia cu o partidă pe teren propriu, cu Elveţia (21 noiembrie 2023, ora 21:45), conform programului Grupei I stabilit de UEFA.

