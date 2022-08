Eduard Novak, după ce niciun oficial al statului nu a fost prezent la sosirea canotorilor: Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe la evenimentul în sine și nici nu a primit o informare oficială în acest sens

Echipa de canotaj a României, care a câştigat 5 medalii de aur şi 3 de bronz la Campionatul European de la Munchen, s-a întors luni în ţară, dar la aeroportul din Otopeni nu i-a aşteptat niciun oficial al statului român. "Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens", a transmis, pe Facebook, ministrul Eduard Novak. El vorbește despre un "fals conflict" în acest caz și atrage atenția că revenirea junioarelor de la gimnastică "nu are parte de aceeași atenție".

Ministrul Sportului, Eduard Novak / FOTO: www.facebook.com/EduardCarolNovak

Doar prietenii, familia, colegii din cluburile sportive și reprezentanţii federației au venit să îi felicite pe campioni luni, la aeroportul din Otopeni.

Sportivii au observat lipsa oficialilor statului.

"Le urăm vacanță plăcută în continuare, să ne urmărească la televizor și probabil când vom mai aduce rezultate, poate nu sunt de ajuns, poate trebuie mai multe, cine știe, vor face un mic deranj și vor veni aici alături de noi", a reacționat de la pupitrul salonului oficial al aeroportului Simona Radiș, medaliată cu aur la Campionatul European de la Munchen.

"Primirea delegației noastre la revenirea în țară a fost organizată de Federația Română de Canotaj. Federația a programat evenimentul, s-a ocupat de închirierea Salonului Oficial și a invitat presa. Ministerul Sportului nu a fost invitat să participe nici la organizare, nici la evenimentul în sine, și nici nu a primit o informare oficială în acest sens. Vă asigur că am fi onorat cu mare bucurie orice propunere de participare, în orice formă, cum am făcut-o de atâtea ori când sportivii români au revenit în țară cu rezultate internaționale", a transmis, luni seară, la ore bune după eveniment, ministrul Eduard Novak.

VEZI și Lotul de canotori medaliați la Munchen s-a întors acasă. Sergiu Bejan, campion european: Sportul de performanță îți oferă anumite satisfacții și trăiri. Așa că, dragi copii, faceți sport!

Novak a subliniat că are tot respectul pentru canotaj, "unul dintre sporturile cu cea mai constantă și îndelungată tradiție în performanță", și a ținut să remarce că bugetul alocat federației de specialitate a crescut în acest an.

"Aprecierea corectă a rezultatelor deja obținute, dar și a potențialului pe care acest sport îl are au făcut ca Ministerul Sportului să crească în acest an bugetul alocat Federației Române de Canotaj cu peste 50%. Toate solicitările către minister au fost aprobate, am manifestat deschidere și susținere, tocmai pentru că respectăm valoarea și competența", a adăugat ministrul.

VIDEO Campionatul European de Canotaj de la Munchen | Ionela Cozmiuc și echipajul de 8+1 feminin au câștigat încă două medalii de aur pentru România! Bilanțul sportivilor noștri: cinci medalii de aur și trei de bronz

Potrivit lui Novak, aceste momente de glorie "sunt deturnate pe un fond care nu are nimic de-a face cu performanța sau cu realitatea, cu esența sportului sau a succesului". El atrage atenția că "este regretabil și că revenirea junioarelor de la gimnastică nu are parte de aceeași atenție".

"Vă asigur că nu există bucurie mai mare pentru mine decât reușita unui sportiv și că am un respect nesfârșit pentru sacrificiul și munca din spatele acestor reușite. Canotorii români sunt niște eroi. Le doresc să nu se lase umbriți de acest fals conflict și le mulțumesc pentru bucuria pe care ne-au adus-o tuturor!", a conchis Eduard Novak.

ŞTIRILE ZILEI