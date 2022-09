Eduard Novak: Cred că am putea merge către şase-şapte medalii la Jocurile Olimpice de la Paris

Ministrul Sportului, Eduard Novak / FOTO: www.facebook.com/EduardCarolNovak

"E o perioadă frumoasă, dar tot timpul spun că nu trebuie să adormim pe aceste rezultate, pentru că avem foarte multe lucruri de făcut. Avem deja un campion, un fenomen, David Popovici, sau Chirilă, avem şi la scrimă, dar dacă ne uităm concret sunt nişte rezultate individuale. Noi trebuie să lucrăm foarte mult ca să avem mulţi sportivi într-o disciplină, patru-cinci, care să fie fi acolo mereu. Ăsta este scopul nostru. Desigur, la ediţia de la Paris va fi mai bine decât a fost Tokyo. Dar eu vreau tot timpul ce este mai bine pentru România şi vreau să fim la potenţialul nostru maxim. Eu cred că ar trebui să câştigăm la Jocurile Olimpice între 15 şi 20 de medalii. Campionatele mondiale sunt prima referinţă pentru a vedea cam ce poţi câştiga la Jocurile Olimpice. Dacă stăm aşa să vorbim cred că am putea merge către şase-şapte medalii la Jocurile Olimpice de la Paris", a declarat Novak.

În plan personal, ministrul nu este încă decis dacă va renunţa definitiv la activitatea de ciclist paralimpic, dorindu-şi ca anul viitor să concureze alături de fiul său, Edmond, care în acest an a participat la Festivalul Olimpic al Tineretului European.



"Pe băiatul meu eu l-am îndrumat, a făcut şi puţin patinaj viteză, dar am rămas la ciclism, pentru că aveam echipa formată şi toată infrastructura. Eu cred că pentru ei, pentru că sunt doi băieţi şi o fată, e important să facă sport, să aibă o carieră, pentru că pentru mine sportul a însemnat foarte mult şi îi datorez totul pentru ceea ce sunt astăzi. La anul voi fi în aceeaşi echipă cu băiatul meu cel mare. Va fi un an interesant dacă voi ajunge să concurez şi anul viitor. Vreau să participăm la nişte tururi, la campionatul naţional, ar fi super tare să concurăm noi doi. El visează mult la Turul Franţei şi visează bine, trebuie să ai vise mari ca să ajungi la un nivel şi desigur că îl sprijinim", a mai spus ministrul Sportului.



Eduard Novak a participat, vineri, la Sala Polivalentă din Capitală, la lansarea proiectului Săptămâna Europeană a Sportului, care va avea loc între 23 şi 30 septembrie, eveniment la care organizatorii se aşteaptă să participe peste 100.000 de români.

Sursa: Agerpres

