Ședință la PNL, după anunțul demisiei miniștrilor USR PLUS. Rareş Bogdan: Nu renunţăm la Florin Cîţu, este opţiunea noastră de premier

Prim-vicepreşedintele PNL Rareş Bogdan a declarat luni seara, înaintea unei ședinței a PNL de la Vila Lac, că USR PLUS are posibilitatea să revină cu miniştrii în Guvern. Bogdan a precizat că liberalii nu renunţă la premierul Florin Cîţu.

Rareș Bogdan

"Din punctul meu de vedere, este o seară critică, tragică, pe care niciodată nu mi-aş fi închipuit-o atunci când protestam la doi paşi de această vilă, în Piaţa Victoriei, alături de sute de mii de români, la minus 30 de grade sau plus 40 de grade, luând gaze în ochi. Oamenii care ne-au dat votul şi care au fost alături de noi acolo ne-au cerut să guvernăm responsabil, nu să avem orgolii, gesturi copilăreşti şi nu să fugim de la guvernare, dar nu e prima dată. (...) Eu aştept ca cei de la USR să-şi revină. Cred în continuare că pentru România cea mai bună soluţie este o coaliţie de dreapta asumată în jurul PNL. Cred că USR are încă posibilitatea să revină cu miniştrii, în afară de Stelian Ion şi să-l înlocuiască cu un nou nume la Ministerul Justiţiei, dar în acelaşi timp, chiar dacă pare foarte târziu, cred că măcar în ultimul ceas trebuie să înţeleagă că a fugi de guvernare în octombrie, noiembrie 2019, când ne-au lăsat singuri în faţa pandemiei şi a provocărilor anilor 2020, a fugi acum de guvernare - cred că oamenii aceştia nu au înţeles că nu pot fi într-o revoluţie continuă, nu pot fi doar în opoziţie", a declarat Rareş Bogdan luni seară, înainte de o întâlnire a susţinătorilor lui Florin Cîţu, care are loc la o vilă de protocol.

El a spus că speră ca reprezentanţii USR PLUS să meargă marţi la întâlnirea cu preşedintelui Klaus Iohannis, susţinând că acesta joacă rolul de mediator.

"Nu renunţăm la Florin Cîţu. Este opţiunea noastră de premier, este cea mai bună opţiune, este exact omul potrivit în această perioadă în care România poate implementa investiţii de peste 130 de miliarde de euro, din care 80 de miliarde de euro bani europeni negociaţi de preşedintele Klaus Iohannis", a adăugat liberalul.

Rareş Bogdan a afirmat că după demisia miniştrilor USR PLUS, reprezentanţi ai PNL din Guvern vor prelua interimar portofoliile acestora.

"Comportamentul de a fugi în aplauze, de a părăsi guvernarea în aplauze arată cel puţin iresponsabilitate, dacă nu imaturitate", a adăugat el.

Rareş Bogdan a mai spus că PNL nu doreşte o alianţă cu PSD.

Copreședintele USR PLUS Dan Barna a anunțat luni seara că miniștri USR PLUS se retrag din guvern și marți dimineața își prezintă demisiile.

