Edilul unei comune din Covasna oferă 100 de lei din banii lui celor care îi fotografiază pe oamenii care aruncă gunoaie la întâmplare

Comuna și alte două localități învecinate s-au unit și au înființat o firmă de salubritate comună, care are acum două mașini special compartimentate, ca să poată colecta deșeurile și gunoiul.

Comuna Barcani din Covasna este una dintre localitățile în care colectarea gunoaielor se face selectiv. Sunt tomberoane amplasate în mai multe locuri. Iar oamenii scot în fața curților pubele separate pentru deșeuri menajere și cele reciclabile.

“E frumos să se strângă gunoaiele, să nu fie mizerie, că vântul le duce peste tot dacă oamenii le aruncă", spune un localnic din Barcani.

Au fost montate camere de supraveghere, dar nu peste tot. Cum unii obișnuiesc să arunce și acum gunoaie în natură, pentru a-i găsi mai ușor și pentru a-i descuraja, primarul a venit cu o ofertă: „Au fost câteva cazuri când am găsit deșeuri abadonate ilegal. Sunt câteva drumuri pe care tot mereu găseam. Și sper că asta să mai stopeze din aruncarea deșeurilor și totodată să sancționăm. Mie chiar îmi place curățenia. Consider că e cartea noastră de vizita. Acum, comuna e destul de curată și m-am gândit cum să fac ca să se și păstreze. O să dau din salariul meu 100 de lei persoanelor care pot face fotografii sau un video, atunci când văd pe cineva că abandonează deşeuri într-o pădure, pe o stradă. Am promis că o să păstrez şi confidenţialitatea”.

Cel vinovat va fi bun de plată. Amenda începe de la 1.000 de lei. Până acum, puțini au fost amendați, pentru că este greu să îi prinzi asupra faptului.

ŞTIRILE ZILEI