Edi Iordănescu va continua să conducă Naționala de fotbal a României: Încrederea care mi s-a oferit mă onorează

Edward Iordănescu rămâne la conducerea Naționalei / FOTO: frf.ro

“În eventualitatea obţinerii calificării la EURO 2024, contractul se va prelungi automat pentru turneul final”, explică FRF în comunicat.

Edward Iordănescu a prezentat raportul activităţii ca selecţioner şi a anunţat care este strategia staff-ului tehnic în ceea ce priveşte preliminariile pentru EURO 2024.

“Încrederea care mi s-a oferit mă onorează și, la fel ca și până acum, promit să pun în slujba echipei naționale toate cunoștințele mele și tot ce am eu mai bun ca să reușim să ne atingem obiectivul. Am identificat cinci probleme pe care le avem și sper să le remediem sau să le diminuăm efectele. Nu sunt cazuri izolate, e vorba de situația în care ne aflăm, un exemplu ar fi lipsa meciurilor internaționale ale jucătorilor români la echipele de club. Cred că am reușit să punem fundația la procesul de reconstrucție, cu jucători tineri, mulți proveniți de la Under 21, cu o mentalitate diferită, pe care ne-o dorim foarte mult, care să ne dea speranțe pentru o calificare la EURO. Încercăm să construim în jurul elementelor bune și să le dezvoltăm. Pentru mine e o onoare și o mândrie să mă aflu în această poziție și sper să ne bucurăm cu toții la final și să facem fericiți românii”, a spus Edward Iordănescu.

Iordănescu este selecționerul Naționalei din ianuarie anul acesta.

Edward Iordănescu este fiul fostului selecţioner al României, Anghel Iordănescu. În perioada 18 august 2021-14 noiembrie 2021 a fost antrenor la FCSB. A mai antrenat echipele Fortuna Brazi, ASA Tîrgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu, ŢSKA Sofia, Astra Giurgiu, CFR Cluj şi Gaz Metan Mediaş.

Edward Iordănescu are în palmares trei trofee, toate câştigate cu CFR Cluj: 1 titlu (2020-2021) şi 2 Supercupe ale României (2018-2019 şi 2020-2021).

România a terminat Grupa a 3-a din Liga B a Ligii Naţiunilor pe ultimul loc în clasament, în spatele naţionalelor din Bosnia Herţegovina, Finlanda şi Muntenegru, retrogradând în Liga C (a treia valorică).

